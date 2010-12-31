Київрада проситиме Азарова і ВР внести зміни у держбюджет-2011

13:43, 31 грудня 2010
Політика
1255

Щодо вилучень з бюджету столиці

Київрада направить звернення до вищого керівництва держави і Верховної Ради України з проханням якнайшвидше підготувати та внести зміни у державний бюджет на 2011 рік щодо вилучень з бюджету столиці, про що є відповідне доручення глави держави.

Як передає кореспондент УНІАН, 30 грудня на засіданні сесії Київради було прийнято відповідне рішення у зв’язку з тим, що вилучення - це значний обсяг коштів, за рахунок яких у столиці була б можливість забезпечити фінансування багатьох міських програм, у тому числі 20-відсоткових муніципальних надбавок вчителям та медикам.

За підготовку та направлення відповідного звернення проголосували 106 депутатів міськради.

Під час прийняття бюджету міста в цілому депутати підняли питання про необхідність забезпечити наступного року виплату муніципальних надбавок.

На це секретар Київради Олесь ДОВГИЙ заявив, що виплата надбавок медикам та вчителям, працівникам соціальної галузі є пріоритетною як для депутатів, так і для керівництва КМДА. “Але виходячи з того, що цей бюджет є реальний, що поки не передбачено можливості з фінансування цих програм, обговорювати це питання є популістською риторикою”, - зауважив він.

Водночас, за його словами, як тільки відповідні зміни до держбюджету будуть внесені, Київ зможе повернутися до цього важливого питання і відновити надбавки.

“Моя пропозиція – обговорення цього питання залишити на наступний період, коли ми відправимо звернення і побачимо, що воно почуто, побачимо, що відбудеться коригування бюджету на 2011 рік Верховною Радою, будуть зменшені вилучення, і тоді першим ділом буде збільшено фінансування безпосередньо надбавок в усіх соціальних сферах, особливо бюджетних”, - сказав секретар Київради.

Коментуючи журналістам ситуацію, член фракції “Республіка Київ” Денис МОСКАЛЬ зазначив: “Нам незрозуміло, чому, приймаючи держбюджет, так довго депутати Верховної Ради думали, прийняли рішення, а тепер заднім числом Президент вирішив, що треба повернути назад податок Києву. Якщо б ми знали зараз, що в нас ці кошти є, то можна було б передбачити практично все... Фактично це додаткові великі гроші, які зможуть забезпечити багато програм”.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня Верховна Рада ухвалила в цілому державний бюджет на 2011 рік. Держбюджетом передбачено, що розмір вилучень з бюджету Києва має скласти в 2011 році 8,250 млрд. грн. або 50% податку на доходи фізичних осіб.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про Державний бюджет України на 2011 рік», а також доручив прем’єр-міністру Миколі АЗАРОВУ розробити та в установленому порядку внести до ВР проект закону про внесення змін до чинного законодавства, зокрема, щодо зарахування до бюджету Києва 100 відсотків податку на доходи фізичних осіб.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter