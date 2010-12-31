БЮТ заявляє, що вчора до Тимошенко були застосовані тортури

У боротьбі з опозицією влада не просто практикує політичні репресії, а не цурається прямих тортур, йдеться у переданій агентству УНІАН заяві політради партії „Батьківщина” та Блоку Юлії Тимошенко.

Як зазначається у заяві, “30 грудня тортури були застосовані до Юлії ТИМОШЕНКО. Допит у кримінальній справі про нібито використання екологічних коштів на виплату пенсій мільйонам українських громадян тривав 11 годин 30 хвилин. З грубим порушенням Кримінально-процесуального кодексу. Без жодної перерви та відпочинку. Без води. Без їжі. Цей злочинний марафон аморальні виконавці політичного замовлення продовжили і 31 грудня”.

“В Україні політичним псевдокримінальним переслідуванням піддаються десятки людей, долі яких ламаються репресивною машиною ЯНУКОВИЧА. Але окрім політичної, є ще й морально-етична складова того, що відбувається, яка демонструє особливу жорстокість та мстивість влади. Це те, що чесні українські журналісти назвали «звичайним садизмом». Ю.ТИМОШЕНКО обмежили в праві вільного пересування та цілими днями утримують на допитах, знаючи, що вона так потрібна хворому чоловікові, який щойно переніс важку операцію. Юрія ЛУЦЕНКА, який не ухилявся від слідства, затримали у вихідний день, за участі спецзагону СБУ, демонстративно, на очах у рідних. Євгена КОРНІЙЧУКА кинули за грати саме в той день, коли у нього народилася донька, яка згодом потрапила до реанімації, та й мати новонародженої тепер перебуває у важкому стані. Цькують Тетяну СЛЮЗ, яка одна виховує сина”, наголошують автори заяви.

Як зазначається у заяві політради партії „Батьківщина” і БЮТ, “за захист державних інтересів Ігоря ДІДЕНКА, як і Анатолія МАКАРЕНКА, кинули за грати, попри те, що у нього на утриманні - четверо дітей, наймолодшому з яких нема і року, та літня мати-інвалід, прикута до ліжка. Зате ДЕМІШКАНА, сина наближеного до ЯНУКОВИЧА високопосадовця, чия участь у вбивстві повністю доведена слідством, випустили на волю”.

Проте, наголошують автори заяви, тортури “не зламають опозицію. Ми вистоїмо, бо віримо в Україну”.