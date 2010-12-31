Азаров побажав українцям оптимізму у 2011 році

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ побажав українцям оптимізму, віри у свої сили, творчої наснаги, здоров’я і щастя у новому, 2011 році.

Про це йдеться у його привітанні з нагоди Нового року та Різдва, розміщеному на сайті уряду.

«У новий рік країна вступила сильнішою. Криза ще не відступила, але ми вже переконалися, що переможемо її. Попереду багато роботи, а робота на правильно обраному шляху завжди дає позитивні результати», - йдеться у вітанні.

Разом з цим, М.АЗАРОВ, вітаючи співвітчизників, нагадав їм, що 2010 рік - «найбільш непростий рік в історії нашої держави», але труднощі вдалося побороти завдяки зміні влади.

«Розпочинався він (2010 рік – УНІАН) з тривогою і надією. З тривогою тому, що держава була на межі економічного краху, з надією тому, що на виборах народ змінив владу. І це повернуло в Україну політичну стабільність. А стабільність – це основа для розв’язання складних, масштабних проблем нашої держави», - йдеться у вітанні.

Зараз, наголосив М.АЗАРОВ, в Україні фінансова стабільність, підвищені зарплати, пенсії, виплачено всі борги, підтримується стабільний курс гривні.

«Світ визнав, що Україна тепер – добросовісний, платоспроможний партнер. Країна знову почала розвиватися: почали будувати житло, лікарні, школи, мости, дороги та дорожні розв’язки, метро та аеропорти. Минулий рік створив умови і надійний фундамент для сталого розвитку в наступні роки. Це додає нам оптимізму і впевненості у майбутньому», - наголосив М.АЗАРОВ.