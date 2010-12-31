У Москві затримано лідерів опозиції

Опозиціонери Борис Нємцов і Ілля Яшин затримані на Тріумфальній площі в центрі Москви, де “несистемна” опозиція планувала провести в п`ятницю ввечері несанкціоновану акцію, передає кореспондент РІА “Новости”.

Яшин сказав РІА “Новости” по телефону, що поки сидить в автозаку і не знає, в яке відділення міліції його повезуть.

Обох опозиціонерів було затримано, коли вийшли з території санкціонованого мітингу, що також проходить на Тріумфальній. Вони намагалися прорватися через лінію ОМОНу.

Промовці на сцені на санкціонованому мітингу, дізнавшись про затримання Нємцова і Яшина, одразу закликали звільнити їх. Вони оголошують зі сцени про те, що це "провокація", що мітинг узгоджений, і вимагають від представників ГУВС пояснити затримання. "Свободу Нємцову, свободу Яшину", - скандують присутні.