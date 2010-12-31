Азаров і Путін привітали один одного та народи

Прем’єр-міністри України та Росії Микола АЗАРОВ та Володимир ПУТІН привітали один одного та народи обох держав з Новим роком.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, привітаннями глави урядів обмінялися сьогодні під час телефонної розмови.

Під час розмови М.АЗАРОВ та В.ПУТІН побажали процвітання та добробуту дружнім народам України та Росії.