Віктор Янукович: навіть у новорічну ніч не маю права розповідати казку

Дорогі мої співвітчизники!

Ми разом пережили непростий, але щасливий 2010 рік.

І нам вдалося основне – переламати ситуацію, перебороти безнадію.

Тепер нас чекає наступний 2011 рік – рік 20-річчя Незалежності України.

Це буде період, коли ми збудуємо міцний фундамент усіх тих змін і перетворень, які ми разом задумали. Яких ми чекали і яких добивалися, йдучи до нашої спільної перемоги.

Ми закладемо в році, що надходить, основу благополуччя для кожної сім’ї і для кожної людини в Україні.

2011-тий стане важливим кроком до добробуту. Бо наші чесні і працьовиті люди заслужили гідного життя. Бо наші діти варті мати щасливе дитинство і радісне майбутнє. Бо наші батьки, старші друзі, які будували Незалежність, створювали багатства нашої країни, мають право на те, щоб осінь і зиму свого життя провести в атмосфері тепла, поваги, достатку.

А тому наступний рік ми усі разом будемо багато працювати, щоб так сталося.

Я хотів би, щоб усе було просто і швидко. Але навіть у новорічну ніч не маю права розповідати казку – скажу як є. Буде у нас багато роботи. Але у нас є і багато енергії. Ми маємо багато віри в нашу державу. Ми маємо багато надій в свої сили і в Божу допомогу.

І з цим ми йдемо в новий рік. І з цим ми знову переможемо. І будемо щасливі.

Здоров’я, добра, щастя усім людям в Україні і в усьому світі.

З Новим роком, співвітчизники!