Голова облради: депутати мають бути бандерівськими за духом і справами

Сьогодні на Івано-Франківщині урочисто відзначили 102-гу річницю від дня народження провідника Організації українських націоналістів Степана Бандери.

Як передає кореспондент УНІАН, на родинному обійсті С.Бандери у селі Старий Угринів Калуського району Івано-Франківської області відбулися панахида та урочисте віче.

На віче прибули ветерани Української повстанської армії, народні депутати України, керівники області і районів та міст Прикарпаття, делегації з районів, лідери політичних партій та громадських організацій, жителі села, які поклали вінки і квіти до пам’ятника «лицареві духу й звитяги». Промовці називали С.Бандеру «героєм нашої нації, великим сином України», ставили його ім’я в один ряд з такими синами українського народу, як Симон Петлюра, Євген Коновалець, Роман Шухевич та сотнями інших «героїв, між якими існує найтісніший ідейний зв’язок».

На віче виступили голова Івано-Франківської обласної ради Олександр СИЧ, заступник голови облдержадміністрації Роман ІВАНИЦЬКИЙ, лідер ВО «Свобода» Олег ТЯГНИБОК, голова Братства ОУН-УПА Карпатського краю Фотій ВОЛОДИМИРСЬКИЙ та інші.

Голова обласної ради О.СИЧ наголосив, що Прикарпаття є бандерівським краєм, тому депутати місцевих рад мають бути «за духом і справами бандерівськими», боронити все українське.

Учасники віча поклали вінки та квіти до пам’ятника С.Бандери і оглянули хату, де народився майбутній провідник ОУН, а у відреставрованому приміщенні Меморіального музею Степана Бандери ознайомилися з новими експозиціями.

Після обіду в Івано-Франківську пройшла святкова хода вулицями міста до Європейської площі, де біля пам’ятника С.Бандері відбулося віче. Там теж священики різних конфесій відслужили поминальну панахиду. У віче взяли участь керівники обласної та міської влади, ветерани УПА, пластуни, жителі міста. Творчі колективи міста виконували патріотичні пісні. Учасники віча закликали присутніх бути «гідними ідей провідника українських націоналістів» і «не зраджувати інтересам українського народу» у повсякденному житті.