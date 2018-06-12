Янукович назвав 2010-й щасливим, не уточнивши, на кого поширюється щастя

Вибіркове правосуддя

Після показового затримання у вихідний день за участю бійців «Альфи» Юрієві Луценку важко було розраховувати на звільнення із залу суду. Правда, відзначилася і Генеральна прокуратура, яка так і не зуміла чітко пояснити, за що був затриманий екс-міністр внутрішніх справ. Схоже, вигляд підконвойного Луценка неабияк тішить його недоброзичливців, хоча головний із них – віце-прем`єр Борис Колесніков заперечує наявність позитивних емоцій у зв`язку з останніми подіями в житті давнього опонента.

Юрій Віталійович намагався щось довести судді, але рішення Печерського суду вже давно стали прогнозованими, і лідер «Народної самооборони» вирушив на два місяці за грати. Далеко не факт, що там він енергійніше знайомитиметься з матеріалами своєї кримінальної справи. Цікаво відзначити, що служителі Феміди не виключають висунення нових звинувачень. Перетворення політика, який найяскравіше відзначався в публічних заявах, а не діях, на класичну «жертву режиму» - не далекоглядний хід влади. Втім, у її рішеннях вже давно важко знайти раціональне зерно.

Наприклад, узяття під варту колишнього першого заступника міністра юстиції Євгена Корнійчука – щасливого батька новонародженої дочки затримали за кілька годин після поповнення в сімействі. Маститого юриста не врятувала співпраця УСДП, чиїм лідером він є, з Партією регіонів на місцевих виборах: йому інкримінують протягування близької йому фірми Magisters у юридичні радники НАК «Нафтогаз України». До того ж Євген Володимирович – зять голови Верховного Суду Василя Онопенка, який уже встиг заявити, що у відставку йти не збирається. Оскільки до виборів глави ВС залишилося менше року, прозорість натяку Василю Васильовичу очевидна – сезон політичного полювання дуплетом відкрито.

Спілкування зі слідчими Юлії Тимошенко більше нагадує знущання: багатогодинні допити екс-прем`єра здаються безперервними. Тільки перед Новим роком і в перші кілька днів 2011-го слідство дало Юлії Володимирівні невеликий передих. Правда, прес-служба Генпрокуратури стверджує, що 30 грудня левову частку часу, проведеного в її стінах, Тимошенко не відповідала на запитання слідства, а знайомилася з матеріалами справи. Сама Юлія Володимирівна обіцяє, що знайомство з обвинувачувальними матеріалами затягувати не стане, і виявляє готовність у 2011 році почати наступ на владу. Правда, як це зробити в умовах підписки про невиїзд – поки незрозуміло. Напевно, лідер «Батьківщини» робить ставку на масове народне невдоволення обіцяними Януковичем реформами.

Випинаючи стабільність

У наперед записаному новорічному президентському телезверненні про проблеми опозиціонерів не прозвучало ні слова. Віктор Янукович назвав 2010 рік непростим, але щасливим, пообіцявши наступного року закласти фундамент перетворень для країни. Нагадаємо, що раніше Віктор Федорович обіцяв українцям у 2011 році здійснити непопулярні реформи, які, зі зрозумілих причин, можуть привести до падіння його рейтингу. Зниження популярності глави держави спостерігається вже сьогодні, але воно відбувається на тлі розчарування майбутніх виборців і в інших політиках.

Поки Янукович освоює президентську резиденцію в Гуті, на господарстві залишився Микола Азаров, від якого глава держави обгрунтовано не чекає каверзи. Микола Янович потішив не тільки шанувальників танців відкриттям «вальс-гопака», але й досить зневажливо висловився щодо виділеного МВФ другого траншу кредиту. Мовляв, ситуація в країні стабільна і не обіцяє негативних потрясінь. Український прем`єр навіть пообіцяв не проводити пенсійну реформу, давно обіцяну західним кредиторам, якщо співгромадяни будуть проти. Втім, хвилюватися Фонду не варто: наша влада набила руку в проведенні обговорень найпопулярніших перетворень під акомпанемент повного «одобрямсу».

Солістом у хорі схвальних вигуків на фініші 2010 року з власної волі чи мимохіть став Володимир Литвин. Хоча відміна конституційної реформи в політичному сенсі розкуркулила спікера парламенту, він всіляко виступає за сильну президентську владу. Зі зрозумілих, втім, причин: Володимир Михайлович ратує за швидкий перехід до змішаної виборчої системи, яка дасть йому надію на продовження депутатської кар`єри. Та й парламентські вибори у 2011 році не входять у плани Литвина.

Євген Магда