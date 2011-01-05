Герман: Тимошенко доведеться відповідати за поливання брудом

Лідеру ВО "Батьківщина" Юлії ТИМОШЕНКО доведеться відповідати за свої слова про "відмивання урядових грошей" за допомогою завищення вартості реконструкції НСК "Олімпійський". Про це у коментарі кореспонденту ЛІГАБізнесІнформзаявила заступник голови Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН.

"Це знову поливання брудом і необґрунтовані звинувачення. Це стара пісня. Я думаю, що ТИМОШЕНКО доведеться відповідати за свої слова. Це дуже серйозні звинувачення. Це звинувачення, які вона зробила у розрахунку на те, що світ почує і буде ставитися інакше до Євро-2012 в Україні, ідеї Олімпіади в Карпатах", - підкреслила ГЕРМАН.

"Мені важко судити, чи хоче ТИМОШЕНКО зірвати Євро. Я чула такі припущення, що вона цим хоче нашкодити іміджу Президента. Але це дуже егоїстична і безвідповідальна позиція. Вона вже була оцінена людьми", - сказала заступник голови АП.

За словами ГЕРМАН, Адміністрація Президента не буде подавати позови проти ТИМОШЕНКО. "Але ті, хто будує, можуть це зробити. Адже ТИМОШЕНКО скривдила багатьох людей. Вона прямо сказала, що відмивають гроші", - зазначила вона.

"Час її безвідповідальних заяв, необґрунтованих образ, пройшов. Сьогодні треба відповідати за слова і дії. І ті люди, які займаються темою підготовки інфраструктури, зреагують на такі звинувачення", - впевнена ГЕРМАН.

Нагадаємо, вчора ТИМОШЕНКО заявила, що вартість реконструкції НСК "Олімпійський", затверджену колишнім урядом, нинішній уряд підвищив більше ніж у два рази.