Тимошенко зобов'язали читати її справу щодня з 9.00 до 18.00

Лідер партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що сьогодні слідчі встановили їй щоденний графік ознайомлення з матеріалами порушеної проти неї кримінальної справи з 09.00 до 18.00.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні журналістам після відвідання Генеральної прокуратури.

«Я буду чітко і законослухняно все робити тільки для того, щоб цей абсурд був особливо зрозумілий всьому суспільству, а також далеко і за межами держави», - сказала вона.

Водночас, за її словами, згідно з Кримінально-процесуальним кодексом, ознайомлення з матеріалами справи є правом, а не обов’язком людини.

«Тому навіть наші права перетворюють на примус», - додала вона.

Водночас Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що за допомогою адвоката намагатиметься перенести процес ознайомлення з матеріалами справи на післяріздвяні дні.

Лідер партії «Батьківщина» також повідомила, що сьогодні змогла ознайомитися з невеликою частиною матеріалів справи.

«Сьогодні я більшу частину часу давала відповіді на дивні запитання, це, по суті, був ще додатковий допит, і додатково я встигла ознайомитися з 28 сторінками цієї справи. І це занотував слідчий», - зазначила вона.

Лідер партії «Батьківщина» нагадала, що кримінальна справа проти неї нараховує 17 томів, кожен з яких має від 200 до 300 сторінок.