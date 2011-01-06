Тернопільська облрада прийняла антитерористичну програму

Тернопільська обласна рада прийняла програму антитерористичних заходів на 2011-2013 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, документом передбачено підвищення захисту населення від проявів тероризму, виявлення та усунення умов, які можуть призвести до споєння терактів на території області.

Розробником програми виступило обласне Управління Служби безпеки України. Необхідність впровадження такої програми СБУ мотивувало, серед іншого, тим, що Тернопіль увійшов у коло міст, які прийматимуть команди під час Євро-2012.

Загальний кошторис програми становить 600 тис. грн., зокрема на 2011 рік в бюджеті закладено 200 тис. грн. Кошти буде використано на придбання автомобілів та оргтехніки для антитерористичного центру при обласному Управлінні СБУ, а також обслуговування придбаних автомобілів.

Програмою також передбачено забезпечення моніторингу за порядком в’їзду-виїзду і перебування на території області представників ісламських організацій та центрів, організацію та проведення спеціальних антитерористичних навчань, проведення тренувань щодо попередження терактів на об’єктах державної важливості, розташованих у Тернополі, визначення місць зберігання та захоронення радіоактивних матеріалів, хімічних речовин, які можуть бути використані для здійснення теракту, покращення матеріально-технічного забезпечення антитерористичного центру при обласному Управлінні СБУ.