Ганні Герман шкода, що у Верховній Раді немає Тимошенко

Заступник голови Адміністрації Президента Ганна Герман переконана що український парламент ослаб через брак , принципових і професійних людей.

По це вона повідомила в інтерв’ю «5 каналу».

«Я думаю, що парламент ослаб. Через те, що з парламенту пішло дуже багато цікавих людей. І це основна причина його ослаблення», - заявила заступник голови Адміністрації Президента.

«З парламенту дійсно пішло ціле гроно дуже таких впертих, переконаних, принципових і професійних людей, добрих спікерів. Не так легко тих людей було змусити казати те, що кажуть, або тиснути кнопку тоді, коли це не відповідало їх особистим переконанням. Так було і у нашій фракції, і в БЮТ», - переконана політик.

Ганна Герман шкодує через те, що на сьогоднішній у Верховній Раді день нема Юлії Тимошенко, яка додавала колориту і цікавості парламенту: «Я дуже шкодую, що Тимошенко нема в парламенті. Вона додавала тому парламенту якогось колориту, парламент був цікавіший – було з ким говорити, було з ким сперечатись, дискутувати. Завжди цікаво коли є добрий, сильний противник, опонент».