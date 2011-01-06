Герман думає, що Путін любить Україну

На думку заступника голови Адміністрації Президента Ганни Герман висловлювання прем’єр-міністра Росії Володимира Путіна щодо применшення ролі України у перемозі в Великій Вітчизняній війні не потребують коментарів з боку вишніх посадових осіб країни.

Про це вона сказала в інтерв’ю «5 каналу».

«Висловлювання Володимира Путіна було настільки красномовним, що я думаю, що його коментувати не треба. Всі все зрозуміли. Я думаю Володимир Володимирович теж зрозумів. Буває таке, що зірветься якесь гостре слово. Треба дуже добре думати чи реагувати на це, чи робити з цього проблему», - вважає заступник голови Адміністрації Президента.

Герман переконана, що Україна має думати про майбутнє міждержавних відносин з Росією, а не відгавкуватись на невдалі вислови російського прем’єра: «Взагалі бути сильною країною, для того щоб с тобою говорили так як з сильним. Коли ти слабший, роби все, щоб стати сильнішим, а не піддавайся на такі речі, коли ти будеш дуже не в виграшній ситуації, думай про майбутнє. Це дуже просто - відгавкнутись на чужу невдалу фразу. Я думаю, що прем’єр Росії зрозумів багато з відповіді українських ветеранів Великої Вітчизняної війни. Я думаю, Путін любить Україну».