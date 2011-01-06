ГПУ: слідчий спокійно сприймає усі примхи і забаганки Тимошенко

У Генеральній прокуратурі заявляють, що лідер партії “Батьківщина”, екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО свідомо спотворює та маніпулює фактами задля здобуття політичних дивідендів.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби Генеральної прокуратури України.

“Кожного разу, відвідуючи Генеральну прокуратуру, Юлія ТИМОШЕНКО у своїх інтерв’ю намагається дискредитувати працівників Головного слідчого управління, вдаючись до відвертої неправди або навіть брехні. Так, учора вона в черговий раз заявила про те, що начебто її «допитували, чому вона пішла на засідання суду до ЛУЦЕНКА», - зазначили у прес-службі.

Між тим, за даними ГПУ, насправді слідчий у справі попередив її про неявку у призначений час без поважних причин, оскільки вона була викликана на 12 годину, а з’явилась о 16-й. У відповідь Ю.ТИМОШЕНКО, як зазначається у повідомленні, послалася на сімейні обставини, хоча “вся країна мала змогу бачити її в Апеляційному суді м. Києва” (УНІАН: у цьому суді вчора розглядалася скарга екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА щодо його арешту).

Разом з тим, як сказали в Генпрокуратурі, “слідчий спокійно сприймає усі її примхи і забаганки”. Зокрема, йдеться у повідомленні, сьогодні, 6 січня, Ю.ТИМОШЕНКО до прокуратури не викликається. Їй було призначено з’явитися як обвинуваченій для ознайомлення з матеріалами кримінальної справи на 10 січня ц.р., але оскільки вона заявила клопотання перенести це на 13 січня у зв’язку з неможливістю присутності в цей час її адвоката, слідчий задовольнив її прохання, поінформували в ГПУ.

Також в Генпрокуратурі спростували заяву Ю.ТИМОШЕНКО, що до розслідування її справи залучено 18 слідчих. “Це чергова неправда. Їх усього двоє. У прокуратури є багато й інших справ”, - підкреслюється у повідомленні.