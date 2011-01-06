Янукович має надію на благодать

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав співвітчизників зі Святом Різдва Христового.

“Дорогі мої сестри і брати, – усі співвітчизники, об’єднані у великий і гідний народ України! Господь дав нам ласку дочекатися і цього року того визначного вечора, коли усі православні християни з надією вдивляються в небо, де сходить Різдвяна зоря. Зоря, що сповіщає про народження Божого Сина”, - йдеться у вітанні Президента, розміщеному на його сайті.

“Я щасливий, що в ці хвилини ми разом, увесь православний світ, славимо дитя Господнє і з вірою та любов’ю дивимося в перспективу нового року, який, ми маємо надію, принесе нам усім багато радості, здоров’я, мир і благодать на нашу землю”, - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

“Дай нам Боже щастя. Дай Боже кожній родині і кожній людині нових сподівань і впевненості в завтрашньому дні”, - підкреслив Президент.

“Добра, удачі, радості усім людям, - побажав В.ЯНУКОВИЧ. - Христос Рождається! Славімо Його!”.