У Новій Каховці церкву УПЦ МП будуватимуть за бюджетні гроші

У Херсонській області в 2011 році планують добудувати Свято-Андріївський кафедральний собор УПЦ МП у Новій Каховці за кошти держбюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказано в Програмі соціального й економічного розвитку Херсонської області на 2011 рік, яку затверджено облрадою на сесії 29 грудня.

Зокрема, планується, що протягом 2011 року з держбюджету на добудову собору надійде 1,54 млн. грн.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України своєю постановою № 472 від 14 червня 2010 р. вирішив виділити Новій Каховці зі Стабілізаційного фонду державного бюджету 2010 року 1,4 млн. грн. на добудову кафедрального Свято-Андріївського собору Новокаховської і Бериславської єпархії. Кошти повинні були бути виділені у вигляді субвенції міському бюджету на безповоротній основі.

Цей православний собор споруджується на території колишнього парку, що знаходиться за СШ №3 із 1998 року. При будівництві собору загинув його перший настоятель. У грудні 2009 року собор відвідав Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

Проте, як повідомило кореспонденту УНІАН джерело в Херсонській облдержадміністрації, зазначена постанова КМУ викликала потік невдоволення зі сторони прихожан інших конфесій області. В результаті, кошти для добудови собору в 2010 році до Нової Каховки так і не надійшли.