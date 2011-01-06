У ПР кажуть, що кликати людей на майдани простіше, ніж робити реформи

Нові «майдани» ударять по іміджу України в очах зарубіжних партнерів, але ефективності не дадуть. Про це, як повідомляє прес-служба Партії регіонів, заявив народний депутат, перший заступник голови парламентського Комітету з питань європейської інтеграції Володимир Вечірко, коментуючи заклики колишніх керівників Кабміну організовувати нові «майдани».

«Опозиція може робити будь-які заяви, але від цього вигадане реальним не стане. Сьогодні в суспільстві немає тенденцій до «майданів», оскільки українці хочуть одного – стабільності і розвитку, а страйки і акції протесту цього не дадуть», – заявив депутат.

За словами Володимира Вечірка, суспільство чекає реформ, чекає трансформацій, які приведуть до соціального і економічного розвитку. «Цього чекають від України і зарубіжні партнери, і саме про це піклується наш Президент, уряд і депутати», – підкреслив він. Парламентарій переконаний в тому, що проста, але системна робота над законопроектами є ефективнішим засобом боротьби з бідністю, соціальною несправедливістю і економічними викликами, ніж топтання київської бруківки. «Безумовно, кликати людей на «майдани» простіше, ніж монотонно, але наполегливо працювати над пакетом реформ на національному і регіональному рівнях. І 5 років влади теперішньої опозиції це доводять. По цьому сьогодні важливо продовжити системну роботу заради України, заради нашого народу, а не влаштовувати істерики перед телекамерами», – підсумував депутат-регіонал.