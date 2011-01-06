Янукович і Медведєв обмінялися побажаннями по телефону
14:11, 06 січня 2011Політика
1105 0
"Готовність до тісної співпраці"
Президенти України та Росії Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ висловили готовність до тісної та продуктивної співпраці в 2011 році.
Як повідомляє прес-служба Президента РФ, сьогодні між главами держав відбулася телефонна розмова.
«Дмитро МЕДВЕДЄВ і Віктор ЯНУКОВИЧ у ході розмови обговорили майбутні двосторонні контакти, плани спільної роботи й висловили готовність до тісної та продуктивної співпраці в 2011 році», - йдеться в повідомленні.
Президенти також обмінялися добрими побажаннями напередодні свята Різдва Христова
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter