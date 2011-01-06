Історик: за підрив пам’ятника Сталіну має відповідати влада

Екс-директор архіву СБУ, історик Володимир В’ЯТРОВИЧ вважає, що оскільки влада не завадила встановленню пам’ятника Йосипу Сталіну у Запоріжжі, то вона і має нести відповідальність за його підрив.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Центру досліджень визвольного руху.

«Відповідальність за підрив пам`ятника Сталіну має нести українська влада, яка не спромоглася завадити тому, щоб він був поставлений», - сказав В.В’ЯТРОВИЧ.

За його словами, встановлення пам’ятника Й.Сталіну в Україні - це те саме, що встановлення монументу Адольфа Гітлера в європейській країні. «Якби пам’ятник Гітлеру зміг з’явитись в якійсь країні і влада була би неспроможна щось з ним зробити, то реакція населення була би приблизно схожою на те, що відбулось в Україні», - підкреслив історик.

Водночас В.В’ЯТРОВИЧ вважає, що позбавлення від тоталітарного минулого може стати запорукою розвитку країни. «Для України був би корисним досвід країн Прибалтики - вони набагато далі просунулись в оцінюванні та засудженні тоталітарного минулого, ніж Україна і, відповідно, вони далі просунулись у демократичних процесах та наблизились до Європи», - зазначив він.

За словами історика, у подоланні комуністичного тоталітарного минулого у посткомуністичних країнах провідну роль відіграли спеціально створені інститути національної пам`яті, які мали функції очищення суспільної свідомості та навіть топоніміки від слідів тоталітарного минулого. Він наголосив, що у Литві та Польщі інститути національної пам`яті є органами державної влади, які були відповідальні за збирання інформації про пам`ятки тоталітарного минулого від монументів до назв у топоніміці.

Натомість, додав він, в Україні зараз відбувається згортання будь-якої роботи з подолання тоталітарної спадщини. За словами В.В’ЯТРОВИЧА, Інститут національної пам`яті, створений кілька років тому, фактично ліквідований, і після того, як його функції було зведено до наукової установи при Кабінеті міністрів, він позбавлений можливості здійснювати роботу з детоталітаризації суспільства.

Як повідомляв УНІАН, у новорічну ніч стався вибух на території Запорізького обкому КПУ, внаслідок чого був повністю зруйнований пам`ятник Сталіну. Вибухом також вибило шибки в будівлі обкому і трохи пошкодило саму будову.

Пам`ятник Сталіну в Запоріжжі був встановлений 5 травня 2010 року. Прокуратура Запорізької області кваліфікувала вибух пам`ятника Сталіну на території Запорізького обкому КПУ як терористичний акт і, забравши справу у міліції, передала її до СБУ.