Мороз звинувачував, Кучма танув від компліментів, Кравчук пропонував брати з себе приклад

В Українському домі відбулися відкриті громадські слухання «Через подолання політичної кризи до стабільного розвитку України»

«О, кого я бачу, наш світоче!», - цілував при вході до Українського дому спікер Олександр Мороз Бориса Олійника. «Скажіть, а де ж нині чинний Президент, адже тут є і прем`єр, і спікер», - цікавилася у Ігоря Юхновського регіоналка Ганна Герман. Поки не з`явився прем`єр, преса щільно нависала над екс-президентом Леонідом Кучмою.

Допомогти вкотре подолати українську кризу зібралася компанія цілком високопоставлених, почесних і у певної частини населення популярних людей. «Український Форум», громадсько-політична організація, яка скромно іменує себе ще й «Конституційна Асамблея», здається, щосили і швидко набирає ваги. Ця група колишніх політиків давно і активно пропонує свій аналіз ситуації, свої рецепти виходу з наших періодичних криз і свої послуги з удосконалення Конституції. (Щоправда, незрозуміло, чим в такому випадку займатиметься Конституційна Комісія, що створюється на Банковій і, в проекті, керована Іваном Плющом). Виглядає так, що «Український форум» намагається стати цілком конкурентоспроможним інтелектуальним і політичним майданчиком, що змагається із створюваним для напрацювання конституційних змін мозковим “тенком” Президента. Але внесення змін до Конституції і право експертних ініціатив – це справа хоч і недалекого, але майбутнього. Нині ж «Український Форум» допомагає долати кризу. І на його засідання пришли не хто-небудь: перший і другий Президенти України, чинний прем`єр Віктор Янукович, спікер парламенту Олександр Мороз, регіоналки Раїса Богатирьова і Ганна Герман плюс зібрані по країні залишки науково-моральних авторитетів: Борис Патон, глава Національного космічного Агентства Юрій Алексєєв, парочка поважних комуністів (Борис Олійник і Георгій Крючков), Петро Симоненко і наш конституціоналісти Віктор Мусіяка і Михайло Сирота. Цілком привабливі для медіа збори, не дивно, що засідання групи транслювалося в прямому ефірі кількох телеканалів.

Якщо ж говорити про суть того, що відбувалося, то це було таке ностальжі, пісня про те, як ми докотилися до такого життя (мається на увазі політична криза) і яку країну нам би вдалося побудувати, якби не дострокові вибори. Кожний з присутніх давав свої оцінки і пропозиції, і вслухуючись у виступи, можна було почути і образи одних і у відповідь репліки інших.

«Політичний бордель», або Як ображався спікер

Наболіло Сан Саничу. Одразу після виступу головуючого на слуханнях Володимира Семиноженка він узяв слово. Кожний з його пасажів був своєрідною роздачею звинувачень всім учасникам політичного процесу.

"Ось тільки не треба казати, що причина кризи в тому, що конституційна реформа себе не виправдала. Вона готувалася роками, не можна її так бездумно дискредитувати", -заходився захищати Сан Санич свою реформу.

"Мотивуючи дострокові вибори, не треба говорити про очищення, про неконституційність формування більшості, про спотворення волі виборця. Коаліцію ніхто не збирався розширювати. (Ну, звісно, просто урядові дуже знадобився Кінах. – Авт.) Річ у тому, що в 2004 році Президент брав на себе обов`язки відділити бізнес від влади. А врешті він спробував збалансувати розподіл бізнесу між своїми помаранчевими", - заявив Мороз (а хіба ви були не «свій», Рудьковському теж дещо перепало! – Авт.).

"Дострокові парламентські вибори необхідні Партії регіонів і «Нашій Україні» для створення коаліції, - приєднав до обвинувачених Мороз прем`єра. - Навіщо дарма витрачати бюджетні, тобто людські гроші, навіщо морочити людей, відривати їх від справ, які вони дещо почали налагоджувати після тих двох політичних кампаній, навіщо їх дурити, нібито потрібними чесними виборами, коли вони знають, що голоси знову будуть пораховані інакше".

"Ми вийдемо з коаліції, звільнимо для вас таку перспективу, - демонстрував спікер свою політичну безкорисливість.- Це дешевше, швидше, а головне - це буде відверто, зрозуміла для виборців справа. Україні потрібно вийти з нав`язаного їй "політичного борделя".

Судячи з невластивої спікерові лексики, він розлючений. Закінчив свій виступ спікер звинуваченнями у бік бізнесу, який уже домовляється (щодо проведення виборів. – Авт.) і його не цікавлять кольори прапорів, йому не потрібний словесний антураж про історію України від Трипілля, про помісну церкву, про мову, про культуру. Бізнесу потрібна вигода, і уникнення взаємної ворожнечі. У цьому Сан Санич має рацію. Якщо гарантом стабільності нині став крупний капітал, то дякувати йому на тому.

Янукович: «Мороз, ти не правий»

Наступним виступив прем`єр-міністр Віктор Янукович. Він не відбивався від звинувачень спікера, він прихильно опонував Морозу. Він почувався людиною, яка нічого не винна спікерові. «Ми не хочемо переформатувати більшість, це не стоїть на порядку денному», - напучував прем`єр спікера. Але ми справді після виборів вважали, що кращим форматом коаліції був би формат Регіони – «Наша Україна». Я про це багато говорив Президентові, - поділився прем`єр. "А він каже: я б і сам не проти, але мої хлопці не хочуть. А йому кажу: Вікторе Андрійовичу, так ви скажіть їм: хлопці, ви ж вибори програли, що ви можете хотіти", - душевно ділився прем`єр з присутніми подробицями переговорів річної давності. Далі прем`єр наголосив, що вони пішли на вибори, тому що його політична сила - за стабільність. І вже засідає робоча група із внесення зміни до виборчого законодавства та підготовки інших документів, потрібних, щоб запустити виборчу кампанію. І вже не шкодуючи ефіру, активно заходився розповідати про те, скільки зробив його уряд для народу.

Вибори, панове. А що ви хотіли почути?

Інші та Леонід Кучма

Що вміють засновники Українського форуму, то це залучити авторитети. Ну, я не знаю, чим треба було завабити далеко немолодого президента НАН Бориса Патона, ще й загітувати виступити українською мовою за стабільність. При цьому Патон зміг вправно вмонтувати в свій виступ пасаж про користь ВЕЗів і технопарків. (Як колись зазначив один з його соратників «адаптаційні здібності Патона межують з порушенням принципів»). Десь у такому ж дусі виступив і голова НКАУ Юрій Алексєєв.

Позиція першого Президента Леоніда Кравчука щодо виборів добре відома. Але, визнаючи нелегітимність президентського указу, він цього разу зробив несподіваний висновок: «Верховна Рада заблокована, а якщо вона не може працювати, то повинна саморозпуститися».

«Я ось зараз Гегеля перечитую, - ділився з присутніми Леонід Макарович. - За Гегелем реальність - це те, що ми можемо відчувати. Це, як у нашого Президента, він закрив очі і думає, що парламенту немає. А я ось читаю 90 статтю Конституції і бачу, що вона є. Я ось пам`ятаю, в 1994 році прийшов до парламенту і кажу, що я вас розпускаю, галас такий піднявся, гамір - неможливо. А потім кажу: я і сам йду з вами на вибори, і всі заспокоїлися. Якщо є необхідність очиститися, то чому б не очиститися всім?» (Леонід Макарович, щоправда, при цьому не пригадав, що інфляція в 1993 році становила 10 000%. - Авт.)

Кожний з наступних промовців намагався підкреслити, що на форумі немає нікого з Секретаріату Президента і опозиції. Втім, від непарламентської опозиції виступив Дмитро Павличко. Це був дуже примирливий виступ. Він сказав, що захоплюється і прем`єром, і Президентом, які таки ухвалили рішення про вибори. Сказав, що це якнайглибше схвалення він висловив під час вчорашньої поїздки до Львова. Закликав усіх домовлятися, зробив реверанс Леонідові Кучмі, що за його керівництва країною питання другої державної мови навіть не стояло. Сказав, що з Верховною Радою домовитися ніколи було неможливо, а з прем`єром і Президентом завжди можна і закликав усіх працювати на благо України.

Леонід Кучма виступає рідко. Очевидно, другий Президент України вирішив, що кращий спосіб привернути до себе увагу преси – нехтувати її інтересом до своєї персони. Напевно, тому його завершальне слово «ловили» з цікавістю.

- Стільки про мене на всіх трибунах кажуть, що я утримуюся від виступів. Краще промовчати, зійдеш за розумного – говорив колись мій генеральний конструктор. Але якщо Павличко похвалив, то я тут висловлюся. Якнайкращою коаліцією з погляду об`єднання України була б коаліція у складі Партії регіонів і Нашої України, - повторив уже сказане раніше Леонід Кучма. - Але ми знаємо, скільки там підводних течій. Але нинішня коаліція, скажу відверто, найміцніша. І я не бачу, яка б коаліція була б міцнішою. Вони, незважаючи на різні погляди, знаходять золоту середину. Парламент працював достатньо успішно, економіка розвивалася, і в такій ситуації не було підстав для оголошення дострокових виборів. Я хотів би сказати кілька слів на захист Конституції. Вона не за місяць ухвалювалася. У нас парламентсько-президентська модель, яка дає можливість створювати коаліцію, формувати уряд, а Президент одержав більші повноваження, ніж у будь-якій президентсько-парламентській республіці. Він контролює Раду національної безпеки і оборони, а через цей орган вирішують всі стратегічні проблеми у сфері зовнішньої політики і оборони. В результаті політичної реформи Президент України отримав право розпускати Верховну Раду. Це той важіль, до якого ми ще ставимося не на «Ви». У мене тільки одна пропозиція: головною умовою позачергових виборів може бути тільки одне: повернення політиків у правове поле.

Час слухань закінчився.

Поки Володимир Семиноженко вибачався перед Ігорем Юхновським і Борисом Олійником, що вони не встигли виступити, і обговорював як би оформити підсумковий документ цих слухань, ми підійшли до Кучми.

- Леоніде Даниловичу, то ви за вибори чи ні? - поцікавилися ми.

- За вибори, тільки в правовому полі. У результаті нової кампанії ми одержимо тих же осіб, але злегка відбілені. Хоча я думаю, що списки політики підчистять. Адже ми бачимо склад цього парламенту. Все ж таки коли була мажоритарка, в парламенті було більше яскравих особистостей. Що ж до змін до Конституції, то я вам скажу, коли є протистояння, то не допоможе навіть ідеальна Конституція. Країні потрібний здоровий глузд.

Той випадок, коли важко не погодитися.

Маша Міщенко