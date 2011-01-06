Проти коменданта Податкового Майдану порушили кримінальну справу

Проти коменданта наметового містечка "Податкового Майдану" Олега АХТИРСЬКОГО порушено кримінальну справу і взято підписку про невиїзд.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Громадянського руху «Спільна Справа».

Як зазначається у повідомленні, сьогодні близько 11.00 під час допиту у слідчому управлінні ГУ МВС у м.Києві О.АХТИРСЬКОМУ було висунуто обвинувачення у вчиненні злочину за ч.2, ст.24 (злочин, скоєний групою осіб за попередньою змовою) та ч.1, ст.194 (умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Як зазначили у прес-службі, мова йде про пошкодження гранітного покриття Майдану Незалежності під час встановлення наметового містечка.

"Громадянський рух «Спільна Справа» вважає такі обвинувачення нічим не обгрунтованими, бачить їх лише підставою для репресій активістів Майдану-2 та інструментом для залякування і деморалізації активної частини суспільства", - наголошується у заяві прес-служби.

Виходячи із викладеного учасники ГР «Спільна Справа» закликають усіх свідомих громадян взяти участь у всеукраїнській акції протесту проти політичних переслідувань, що розпочнеться 17 січня о 10.00 у Києві на вул.Банковій біля Адміністрації Президента.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого року двом учасникам акції протесту підприємців на Майдані Незалежності проти Податкового кодексу судами обрано запобіжні заходу у вигляді арешту та підписки про невиїзд.

Як зазначили у київській міліції, обоє затриманих обвинувачуються у скоєнні злочинів, передбачених статтями 194 (навмисне пошкодження чужого майна) та 293 (грубе групове порушення громадського порядку) Кримінального кодексу України.