Герман: кардинала Любомира Гузара ввели в оману

Заступник голови адміністрації президента України Ганна Герман заявляє, що інформація про передачу Софійського собору Києво-Печерській Лаврі, яка перебуває ід юрисдикцією Української православної церкви (УПЦ МП), не відповідає дійсності.

Про це вона заявила у відповідь на відкритий лист голови Української греко-католицької церкви кардинала Любомира Гузара на ім`я президента країни Віктора Януковича, в якому Гузар висловив занепокоєння, що така передача зробить Святу Софію храмом лише УПЦ МП і виключить три інші гілки Київської Церкви, що може посилити міжконфесійний конфлікт.

При цьому Герман наголосила, що мови про перепідпорядковання Софійського собору Києво-Печерській Лаврі не було, а лише йшлося про передачу собору під патронат Мінкульту.

"Владика Гузар пише, що нібито така пропозиція обговорювалася на засіданні Громадської гуманітарної ради при президентові України. Мені дуже образливо, що поважного владику ввели в оману. Така пропозиція ніколи ніде не обговорювалася. Йшлося про передачу Святої Софії під патронат Міністерства культури України. Відеозапис цього засідання ми передаємо сьогодні до уваги митрополита Гузара", - сказала Герман.

"Вимушена також констатувати, що вже були спроби спровокувати хвилю спекуляцій на тему нібито об`єднання двох святинь. Недавно в пресі з`явилися коментарі генерального директора національного заповідника Софія Київська пані Неллі Куковальської – вона спростувала чутки, підкресливши, що ніколи нічого подібного не говорила. Такі факти дають підстави думати про можливу провокацію, що має мету розпалити нову хвилю міжконфесійної ворожнечі в Україні", - заявила заступник голови адміністрації президента.

При цьому Герман зазначила, що розмовляла в середу з владикою на цю тему.

"Я розмовляла з владикою Гузаром, і його Блаженство пообіцяв з`ясувати, хто і навіщо підкинув Синодові інформацію, яка не відповідає дійсності. Владика Гузар пообіцяв відреагувати на цю ситуацію одразу після перевірки фактів", - сказала вона.

Daily-UA з посиланням на РБК-Україна