Тимошенко бажає віри в перемогу добра над злом

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО привітала українців з Різдвом Христовим.

“Я хочу всіх привітати з Різдвом Христовим! Це свято символізує Народження – народження нових надій, нової віри, нового життя. Це – народження правди, честі і добра”, - йдеться у вітанні Ю.ТИМОШЕНКО, розміщеному на її сайті.

Вона зазначила, що це свято упродовж більш ніж двох тисяч років дарує людям надію на життя вічне, на перемогу добра над злом. “І я хочу, щоб ми саме після цього свята стали ще сильнішими в боротьбі за життя нашої країни і за кожну людину – за її права, за її можливості, за справедливість”, - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Також, додала вона, “я дуже хочу, щоб в свято Різдва Христового всі родини відчули себе сильними і щасливими, а я - з вами і буду боротися, поки ми не здобудемо перемогу”.

“Добра та радості, сімейного благополуччя та любові, - побажала Ю.ТИМОШЕНКО. - Христос народжується! Славімо його!”.