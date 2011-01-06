Убивця лідера ПППУ стріляв 12 разів упритул із пістолета з глушником

Для розкриття вбивства голови Партії промисловців та підприємців України Олександра Коробчинського «створено посилену слідчо-оперативну групу співробітників УБОЗ ГУ МВС України в Одеській області за сприяння Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України». До її складу також включено найбільш досвідчених співробітників Одеського міського та обласного управлінь міліції.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу в Одесі заступник начальника облуправління міліції - начальник кримінальної міліції Олексій ХЛЄВНОЙ, додавши, що «за фактом вбивства порушено і розслідується кримінальна справа».

Полковник О.ХЛЄВНОЙ зазначив, що «за допомогою очевидців злочину створено фоторобот вбивці» політика й бізнесмена. Це - чоловік ростом близько 170-175 см, худорлявої статури, одягнений був у темну куртку, джинси й білий шарф.

Всупереч попереднім даним облуправління міліції про те, що на місці злочину правоохоронцями виявлено чотири гільзи калібру 9 мм, начальник кримінальної міліції О.ХЛЄВНОЙ уточнив, що «вбивця випустив в О.Коробчинського 12 куль калібру 9 мм із пістолета іноземного виробництва з глушником». І додав, що вбивця «стріляв із відстані одного метра».

Торкнувшись ймовірних версій злочину, полковник О.ХЛЄВНОЙ сказав, що їх висунуто дві: «перша пов`язана безпосередньо з підприємницькою й комерційною діяльністю загиблого, друга – вбивство скоєно особами із кола знайомих, із якими могли виникнути конфліктні ситуації».

Як повідомляв УНІАН, О.Коробчинський народився в Києві в 1969 році. З 2002 по 2010 рр. був депутатом Одеської міськради. З 2003 обіймав посаду президента промислово-будівельної групи “Інтобуд”. Був співзасновником і співвласником медіахолдингу Репортер-медіа, який включає телеканал, інформаційне агентство та прес-центр. 7 листопада 2009 року його було обрано головою Партії промисловців та підприємців України. На виборах 2010 року балотувався на посаду мера Одеси й зайняв третє місце. В сім`ї Коробчинських - четверо дітей.