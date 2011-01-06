Безробітний викрав пожежну машину

На Сумщині непрацюючий двадцятирічний громадянин з села Юр’єво Путивльського району незаконно проник до гаража та заволодів пожежним автомобілем ГАЗ-53 (автоцистерна), що належить Юр’євській сільській раді.

Як повідомили УНІАН у СЗГ управління ДАІ УМВС України в Сумській області, проїхавши близько півкілометра правопорушник з’їхав з дороги та застряг у сніговому заметі. Через деякий час правоохоронці знайшли викрадений автомобіль, а неподалік під деревом спав викрадач.

З’ясувалося, що зловмисник вже був раніше засуджений. Ключі від автомобіля він знайшов у його салоні. Автоцистерна стояла готова до роботи: з водою і повним баком пального.

За словами Юр`ївського сільського голови Миколи ЦАПЕНКА, ця пожежна машина - на троє сіл.

Наразі крадій перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про порушення кримінальної справи.