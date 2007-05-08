Соратник Мороза заявляє, що Ющенко втратив орієнтир у просторі і часі

Народний депутат V скликання, член фракції СПУ Іван БОНДАРЧУК вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО не повинен нав’язувати Верховній Раді свою точку зору щодо прийняття законопроектів, необхідних для проведення дострокових виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.БОНДАРЧУК заявив сьогодні під час пленарного засідання парламенту.

За його словами, Президент України хоче якщо не відмінити Конституцію України, то хоча б призупинити її дію. «Він втратив орієнтир у просторі і часі. Тільки цим можна пояснити його відповідний тон до Верховної Ради з пропозицією зібратися на півдня, аби проштампувати ті законопроекти, які він готує, точніше, нав’язує канцелярія їх Величності», - сказав І.БОНДАРЧУК.

Як зазначив депутат, політичне рішення про проведення дострокових парламентських виборів де-факто прийняте, але все, що стосується забезпечення правової сторони, юридичної чистоти цього процесу, є прерогативою виключно парламенту.

І.БОНДАРЧУК зауважив, що Президент України «не є самодержцем всієї України, Криму та острова Зміїний, а Верховна Рада - не структурний підрозділ його Секретаріату».