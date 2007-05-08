Соратник Мороза заявляє, що Ющенко втратив орієнтир у просторі і часі
Бондарчука обурили пропозиції Президента
|Іван БОНДАРЧУК
Як передає кореспондент УНІАН, про це І.БОНДАРЧУК заявив сьогодні під час пленарного засідання парламенту.
За його словами, Президент України хоче якщо не відмінити Конституцію України, то хоча б призупинити її дію. «Він втратив орієнтир у просторі і часі. Тільки цим можна пояснити його відповідний тон до Верховної Ради з пропозицією зібратися на півдня, аби проштампувати ті законопроекти, які він готує, точніше, нав’язує канцелярія їх Величності», - сказав І.БОНДАРЧУК.
Як зазначив депутат, політичне рішення про проведення дострокових парламентських виборів де-факто прийняте, але все, що стосується забезпечення правової сторони, юридичної чистоти цього процесу, є прерогативою виключно парламенту.
І.БОНДАРЧУК зауважив, що Президент України «не є самодержцем всієї України, Криму та острова Зміїний, а Верховна Рада - не структурний підрозділ його Секретаріату».