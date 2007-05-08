У теракті з поїздом і аварії на газопроводі Мороз підозрює опозицію?

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ не виключає, що аварії з поїздом “Столичний експрес” та на газопроводі “Уренгой-Помари-Ужгород” були організовані для того, щоб показати, що «виконавча влада, уряд не справляються зі своїми обов’язками».

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МОРОЗ заявив на сесії парламенту.

За його словами, політична ситуація в Україні «нині справді складна». Водночас, зазначає О.МОРОЗ, що вона підсилюється і штучно, тобто вона «підігрівається деякими речами, які треба аналізувати вже з юридичної, а то й з кримінальної точки зору». «От був запрограмований теракт із поїздами, і сьогодні слідство переконується в тому, що це справді терористичний акт, який, дякуючи Богу, не завершився життєвими трагедіями», - сказав О.МОРОЗ.

На його переконання, все це робиться для того, щоб показати – “бачите, влада виконавча, уряд не справляються зі своїми обов’язками». Голова ВР України також зазначив, що «ми не один раз зустрічали подібні речі в інших країнах і не хотілося, щоб це було в Україні». «Хотілося б попередити тих, хто вдається до таких кроків, що нічого таємного не буває безкінечно таємним, воно стає в решті-решт явним, і за все доводиться відповідати», - наголосив О.МОРОЗ.

За його словами, схожою є ситуація і з аварією на газопроводі “Уренгой-Памари-Ужгород”. «Це дуже серйозна справа, і не випадково там працівники СБУ зроблять перевірку, чи не причетні до того лихі люди з якоїсь відомої причини, а, скоріше за все, з тієї причини, про котру я вам говорив», - наголосив О.МОРОЗ. Він висловив сподівання, що СБУ в даному випадку «керуватиметься об’єктивним аналізом справ, а не політичною залежністю чи службовою залежністю від конкретних посадовців».

Як повідомляв УНІАН, увечері 2 травня біля залізничної станції "Росава" Кагарлицького району Київської області під час проходження пасажирського поїзда №168 "Столичний експрес" зійшли з рейок 1 локомотив і 5 вагонів, з яких 4 пасажирські. Крім того, були пошкоджені стрілочний перевід і 200 м колії. З 510 пасажирів були госпіталізовані четверо.

Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за фактом несанкціонованого втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту, яке 2 травня стало причиною сходження з рейок вагонів «Столичного експреса» (Дніпропетровськ-Київ).

7 травня близько 15-ї години біля компресорної станції Ставище магістрального газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" (Богуславський район Київської області) сталася розгерметизація ділянки газопроводу з подальшим займанням природного газу.