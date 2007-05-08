Яценюк хоче бачити на виборах спостерігачів з Канади

7 травня ц.р., перебуваючи з офіційним візитом в Оттаві, міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК відвідав парламент Канади, де провів низку зустрічей з канадськими політиками та парламентаріями.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, зокрема, А.ЯЦЕНЮК зустрівся зі спікером Палати громад парламенту Канади Пітером МІЛЛІНКЕНОМ, керівництвом парламентської Групи дружби Україна-Канада та лідером опозиції, головою Ліберальної партії Стефаном ДІОНОМ.

У ході зустрічей міністр А.ЯЦЕНЮК детально поінформував канадську сторону про розвиток внутрішньополітичної ситуації в Україні, звернувши увагу на демократичний процес врегулювання існуючих проблем і досягнення згоди між Президентом та прем’єр-міністром щодо необхідності проведення дострокових виборів. Міністр повідомив також про зацікавлення України в участі міжнародних спостерігачів на парламентських виборах і готовність запросити в тому числі й канадських спостерігачів, як тільки буде визначено терміни проведення виборів.

Значну увагу під час зустрічей сторони присвятили питанню міжпарламентського співробітництва, зокрема, роботі створеної 2006 року Групи міжпарламентської дружби Канада-Україна та її участі як в розбудові двосторонніх відносин з Україною, так і підтримки демократичних процесів у нашій державі. Сторони обмінялися думками щодо досвіду роботи парламентів, проведення дострокових виборчих кампаній, пошуку нових форм і механізмів інтенсифікації двосторонніх відносин.

Окрему увагу було присвячено питанню Голодомору 1932-33 рр. в Україні. У цьому контексті глава українського зовнішньополітичного відомства передав спікеру канадського парламенту лист Президента України Віктора ЮЩЕНКА, в якому міститься звернення щодо надання всілякого сприяння діям України та інших держав у процесі визнання на міжнародному рівні Голодомору 1932-33 рр. актом геноциду проти українського народу.