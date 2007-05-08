Богатирьова хоче виборів наприкінці жовтня – початку листопада

Лідер фракції Партії регіонів у Верховній Раді V скликання Раїса БОГАТИРЬОВА вважає найоптимальнішим провести дострокові парламентські вибори наприкінці жовтня – початку листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала журналістам перед початком засідання робочої групи з урегулювання політичної кризи.

«Ми визначаємо цей діапазон: можна говорити реально від літа і закінчуючи восени. Наша позиція схиляється до того, що якщо ми робитимемо (проводитимемо вибори), то найкраще це робити наприкінці жовтня, можливо, на початку листопада», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

Вона наголосила, що позиція коаліції полягає в тому, аби вивести переговорний процес в конституційне русло. «Саме тому ми обговорюємо можливі зміни до Конституції України, зокрема, статті 90», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

Окрім цього Р.БОГАТИРЬОВА відзначила, що Партія регіонів підтримує позицію про створення Єдиного реєстру виборців до початку виборів. На її думку, в тому, аби реєстр з`явився якомога швидше, був якісним і міг використовуватись і на подальших виборах, зацікавлені всі політичні сили.

«Ми наполягаємо на тому, аби цей реєстр можна було зробити повноцінним і якісним», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА і додала, що, «на думку фахівців, на цю роботу (створення реєстру) досить три місяці».

Вона також відзначила, що завдання учасників робочої групи - не в тому, щоб визначити терміни переговорів, а в тому, щоб визначити перелік документів і їх суть для проведення чесних і прозорих парламентських виборів.