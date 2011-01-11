Експерти вважають звільнення Лікарчука політичним рішенням

Підстави для звільнення Ігоря ЛІКАРЧУКА з посади директора Українського центру оцінювання якості освіти - абсолютно надумані.

Таку думку висловила голова правління громадської мережі «Опора» Ольга АЙВАЗОВСЬКА, коментуючи УНІАН причини кадрової перестановки у центрі тестування (розпорядженням Кабміну місце І.ЛІКАРЧУКА посіла Ірина ЗАЙЦЕВА, яка до того була заступником міністра освіти і науки).

“Якщо реагувати на закид про складне тестування з англійської мови, то Міносвіти саме затвердило ту програму, на основі якої розроблявся цей тест. Тобто, відповідальність у такому випадку повинні нести обидві сторони, - зауважила експерт. – Утім, на моє глибоке переконання, це політичне рішення, спрямоване на те, щоб збільшити кадрове представництво Міносвіти в усіх інституціях.

О.АЙВАЗОВСЬКА також підкреслила, що Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) створювався як незалежна структура, яка за допомогою тестів мала оцінювати рівень знань випускників, а відтак – рівень навчання у вітчизняних школах. Іншими словами, моніторити діяльність Міністерства освіти і науки, якому підпорядковуються освітянські заклади.

“Якщо керівником УЦОЯО призначається людина з міністерства, відповідно, говорити про те, що колись за рахунок ЗНО буде здійснюватися контроль за якістю середньої та вищої освіти в Україні, немає жодного сенсу”, - наголосила вона.

У свою чергу експерт з освітніх реформ Інна СОВСУН зізналася УНІАН, що була шокована звісткою про звільнення І.ЛІКАРЧУКА.

“Я трохи знаю цю людину і команду, яку він зібрав, тому можу впевнено сказати, це були принципові люди, які робили все для того, аби тестування, як би його не критикували, було позбавлене корупційного елементу”, - сказала вона.

Експерт також додала, що не може знайти логічного пояснення рішенню Кабміну. На її думку, це можна пояснити лише особистими уподобаннями, адже до професійних здібностей І.ЛІКАРЧУКА запитань ніколи не виникало.

“Відомо, що кадри вирішують усе, тому простіше було поміняти людину, яка відповідальна за тестування в країні, що так муляє очі, а не робити зайвих кроків і метушні із законами. Це типовий метод роботи команди, яка знаходиться зараз при владі, і думаю, що для тестування і системи освіти загалом це, звичайно, дуже трагічна зміна”, – підкреслила І.СОВСУН.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів звільнив І.ЛІКАРЧУКА 5 січня з посади директора Українського центру оцінювання якості освіти і призначив на цю посаду І.ЗАЙЦЕВУ.

І.ЛІКАРЧУК обіймав цю посаду з самого моменту створення Українського центру оцінювання якості освіти.

У коментарі деяким ЗМІ І.ЛІКАРЧУК розповів, що хоча в останні місяці ходили чутки про можливе звільнення від посади, йому стало відомо про дане розпорядження влади зі ЗМІ.

«Офіційну інформацію про те, що мене звільнили з посади директора Українського центру, я дізнався з Інтернету. Хоча протягом останніх місяців ходили чутки про те, що подібне рішення готується», - сказав чиновник.

На його думку, основна причина такого рішення в тому, що працюючи директором центру, він «не виконував замовлення дуже великої кількості людей, в тому числі і тих, які сьогодні при владі, на підвищення або штучне виставлення результатів зовнішнього оцінювання їх протеже».

*** Український центр оцінювання якості освіти займається розробкою тестових завдань для абітурієнтів та організацією тестової кампанії.