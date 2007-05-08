Яценюк назвав перспективи співпраці України з Канадою

Міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що Канада підтримує Україну як у її євроатлантичній інтеграції, так і у прагненні відігравати важливу геополітичну роль як країни-миротворця.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ЯЦЕНЮК заявив журналістам, коментуючи хід свого офіційного візиту до Канади.

У цьому контексті він відзначив військову співпрацю, яка стосується як адоптації українських військовослужбовців, так і їх тренування – починаючи від вивчення мов, закінчуючи професійним навчанням.

В цілому, за словами міністра, українська сторона вважає перспективними напрямками українсько-канадського співробітництва в оборонній сфері військово-медичну галузь (у вересні 2007 р. заплановано проведення візиту представників медичної служби Департаменту національної оборони Канади в Україну з метою започаткування співробітництва у військово-медичній галузі); екологічну безпеку; знешкодження надлишкових та застарілих боєприпасів.

Довідка УНІАН. Співробітництво в оборонній сфері між Міністерством оборони України та Міністерством національної оборони Канади здійснюється на основі щорічних планів. У 2004 був підписаний перший план на 2005 рік. Планом двостороннього співробітництва на 2007 р. передбачено проведення 8 заходів – 6 в Україні та 2 в Канаді.

Разом із тим, співробітництво між оборонними відомствами двох країн здійснюється в рамках Програми сприяння освіті військових (МТАР), що фінансується виключно Міністерством національної оборони Канади (близько 1 млн. канадських доларів щорічно). Починаючи з 1994 року по сьогодні, в рамках цієї Програми мовну та фахову підготовку проходять офіцери збройних сил України.