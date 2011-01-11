Поплічник Лозінського стверджує, що слідчі його «душили подушкою»

Один з обвинувачених у “справі Лозінського”, колишній начальник Голованівського районного відділу міліції Михайло КОВАЛЬСЬКИЙ стверджує, що під час досудового слідства на нього чинили як психологічний, так фізичний тиск.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.КОВАЛЬСЬКИЙ заявив сьогодні на судовому засіданні Дніпровського районного суду Києва, який розглядає вказану справу.

"Перша слідча група застосовувала до мене незаконні методи - душили подушкою... Другою групою було запропоновано мені сказати, що мої співробітники привозили пістолети і підкинули їх ОЛІЙНИКУ. Я не погодився. А третя група взагалі нічого незаконного не робила", - сказав М.КОВАЛЬСЬКИЙ.

Водночас на запитання іншого підсудного, колишнього районного прокурора Євгена ГОРБЕНКА, чи давав він правдиві свідчення на допиті за участю на той час генпрокурора Олександра МЕДВЕДЬКА, М.КОВАЛЬСЬКИЙ відповів: "Не зовсім". Однак він не змін пояснити свої дії, але наголосив, що зараз на судовому засіданні дає правдиві свідчення.

"Підстав обмовляти когось у мене не має", - сказав М.КОВАЛЬСЬКИЙ.

Разом із тим він, так само як і Є.ГОРБЕНКО, підтвердив, що у колишнього народного депутата Віктора ЛОЗІНСЬКОГО у день загибелі Валерія Олійника була рушниця, і він стріляв з неї, однак через велику відстань між ним і собою не бачив, куди влучила куля. Натомість М.КОВАЛЬСЬКИЙ зауважив, що після прибуття оперативної групи, яку викликали він і В.ЛОЗІНСЬКИЙ, хвилин 10-20 всі умовляли В.Олійника припинити стрілянину, кинути зброю і здатися.

Водночас на питання учасників процесу щодо виду зброї, яку нібито мав при собі того дня В.ЛОЗІНСЬКИЙ, М.КОВАЛЬСЬКИЙ зазначив, що не може пригадати, якої системи вона була, незважаючи на те, що зброя нібито стояла під нахилом на задньому сидінні автомобіля, де він сидів разом із Є.ГОРБЕНКОМ. Натомість він зауважив, що карабін В.ЛОЗІНСЬКИЙ почав брати з собою у ліс певний час тому, оскільки там "з’явилися вовки і мало що могло статися". На запитання, чи розмовляв В.ЛОЗІНСЬКИЙ з учасниками інциденту, М.КОВАЛЬСЬКИЙ відповів: "Один раз розмова була, але про зброю мова не йшла".

Крім того, під час відповіді на це запитання він наголосив, що підстав обмовляти когось не має.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня 2009 року на території мисливських угідь у Кіровоградській області внаслідок зіткнення з народним депутатом від БЮТ В.ЛОЗІНСЬКИМ, прокурором Голованівського району Є.ГОРБЕНКОМ і начальником райвідділу міліції М.КОВАЛЬСЬКИМ загинув місцевий житель В.Олійник, 1954 року народження.

Генпрокуратура порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, здійснене способом, що носить характер особливої муки, або здійснене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або виконане на замовлення, або привело до смерті потерпілого).

3 липня 2009 року Верховна Рада позбавила В.ЛОЗІНСЬКОГО депутатських повноважень, після чого Печерський райсуд Києва дав дозвіл на його затримання і доставку його до суду.

30 липня 2009 р. В.ЛОЗІНСЬКИЙ був оголошений у міжнародний розшук. Він добровільно здався в Києві 1 березня 2010 р. після 8 місяців розшуку.

14 грудня 2010 р. Дніпровський районний суд Києва розпочав попередній розгляд кримінальної справи

10 січня 2011 р. суд завершив оголошення обвинувального висновку у справі В.ЛОЗІНСЬКОГО. Того ж дня у суді В.ЛОЗІНСЬКИЙ заперечив факт застосування зброї стосовно В.Олійника під час інциденту, який виник між ними 16 червня 2009 року. Він стверджував, що не мав при собі зброї.