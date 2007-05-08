Міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК наголошує, що нинішня внутрішньополітична ситуація в Україні є “звичайним процесом політичного оновлення”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив у ході офіційного візиту до Канади, виступаючи перед членами Канадсько-української торгівельної палати та бізнесменами. “Українська політична еліта неодноразово доводила здатність мирно й демократично вирішувати нелегкі проблеми навіть у більш складні часи. І саме такий розвиток подій стане підтвердженням демократичного курсу країни”, - зокрема, зазначив А.ЯЦЕНЮК.

Він також послався на те, що проведення дострокових виборів є звичайною практикою в демократичних країнах, зокрема і в Канаді.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, до Канади він привіз “хороший месидж”. “Ми почали домовлятися”, - зокрема, сказав він. При цьому, на думку А.ЯЦЕНЮКА, українські політики свідомі того, щоб домовитися самостійно, без будь-яких посередників та іноземного втручання. “І цим ми доводимо, що в Україні проходить нормальний демократичний процес”, - додав він.

Також міністр запевнив представників канадського бізнесу, що внутрішньополітична ситуація в Україні не вплине на рішення уряду щодо завершення стратегічно необхідних для держави реформ та зміцнення національної інвестиційної інфраструктури, оскільки всі політичні сили не мають розбіжностей щодо європейського майбутнього України.

А.ЯЦЕНЮК також запевнив аудиторію, що українська влада налаштована на подальше докорінне реформування принципів державного управління, які б відповідали європейським стандартам.