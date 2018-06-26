Бандера, роги та копита і революційна ситуація (репортаж зі Львова)

Уперше в історії обласної ради її виїзна сесія проходила у Львові просто неба - на площі біля пам‘ятника Степану Бандері. Депутати зібралися, щоб ухвалити заяву-протест проти скасування звання Героя України провіднику ОУН.

Біля постаменту Бандері під «очищувальним дощем» (за визначенням депутата облради Ірини Фаріон) і звучання різдвяних колядок у виконанні академічної капели України «Трембіта» разом зібралися депутати обласної та Львівської міської ради, голови районних рад та міських голів міст обласного значення, а ще сотні львів‘ян, які під прапорами «Свободи», «Батьківщини», Народної партії, Конгресу українських націоналістів, Народного руху України скандували «Слава Україні!», «Героям слава!».

Після реєстрації депутатів (столик для цього поставили під деревом, парасольки над ним тримали самі ж депутати, бо дощ заливав папери) і виконання Гімну України голова Львівської обласної ради Олег Панькевич та секретар Львівської міської ради Василь Павлюк під виконання пісні «Не пора» поклали кошик з квітами до пам`ятника Степану Бандері.

Зареєструвалося 68 депутатів Львівської облради, їх прийшли підтримати 58 депутатів міськради. Сесія тривала 40 хвилин, однак палких промов депутатів вистачило б на кілька засідань. Перехожі, які поспішали на залізничний вокзал, розташований неподалік, зупинялися, щоб послухати виступи депутатів, незважаючи на сильний дощ зі снігом виймали мобілки та фотоапарати, щоб сфотографувати встановлений біля пам‘ятника Бандері штандарт голови Львівської обласної ради та депутатів, які голосують просто неба.

«...Ці собаки панічно бояться інтелектуальної спадщини незнищенного Бандери, одного з найпотужніших інтелектуалів 20 століття. Прийшов час нових націоналістів, які у вишуканих сорочках та краватках увійдуть у парламент і догори дном перевернуть цю зграю олігархів», - заявила у виступі депутат облради від ВО «Свобода» Ірина Фаріон.

Вона ж наголосила, що слід нарощувати силу «аби продемонструвати цим істотам на чолі влади, що є тільки два шляхи: або бандеризація, або бандитизація України».

Ірина Фаріон закликала львів’ян бути егоїстичними, егоцентричними, агресивними, наступальними, безумовним і порадила забути про «лайливі слова – «компроміси» і «толерантність». Також Ірина Фаріон запевнила, що не вважає представників Партії регіонів людьми.

«Тільки тоді, коли автохтон, а саме українець, стане егоїстичним, егоцентричним, агресивним, наступальним, безумовним – тільки тоді ця орда відступить. Україна 20 років тоне у серединному шляху вибору, і через те, що вона цілий час намагається примирити непримиренне, на чолі держави – бандити», - зазначила депутат облради, додаючи, що найнебезпечнішою ідеологією для сьогодні, на думку ВО «Свобода», є ідеологія ліберальна.

«Я вже мовчу про «регіоналів» - я не вважаю їх людьми ідеології, тому що я не вважаю їх людьми взагалі», - додала вона.

Ірина Фаріон зазначила, що «впродовж 20 років на чолі нашої держави не було жодного президента, який би запропонував Україні націоцентричну ідеологію. Це все – істоти, які своїми рогами і копитами застрягли у минулому столітті і тисячолітті. Це все істоти, які виховані на творах Маркса і Енгельса».

Навіть звиклі до радикальних закликів і виступів під час мітингів і пікетувань львівські міліціонери, які стояли по периметру площі, почали перешіптуватися між собою, коли депутат Львівської міської ради Юрій Михальчишин у промові заявив, що «буде той день, коли ми таку сесію проведемо на вулицях Києва і Донецька! Наша бандерівська армія перейде Дніпро, перейде Донецьк, і викине ту синьожопу банду, яка сьогодні узурпувала владу, з України!». Якийсь водій, що проїжджав чорним джипом-паджеро повз площу, сигналом клаксона приєднався до скандування на площі «Героям слава!».

Юрій Михальчишин нагадав, що «бандерівці – це люди, які змусили москалів поважати українців!», а секретар Львівської міської ради Василь Павлюк висловив переконання, що українці повинні піднятися з колін і сказати рішуче «Ні, гниди!», вимагати у Президента України «припинити цю вакханалію» і попередив, що «ми готові йти на радикальні кроки, як йшли наші батьки і діди у відстоюванні своїх вимог - включно до збройного повстання».

Після обговорення та виступів депутатів і представників громадськості сесія одностайно ухвалила заяву з рішучим протестом проти скасування Указу «Про присвоєння Степану Бандері звання Герой України». Також сесія ухвалила звернутися до голів міст обласного та районного значення, інших населених пунктів Львівської області з пропозицією прийняття рішень про присвоєння Степанові Бандері імені почесного громадянина міста (селища, села), а також рекомендацією щодо зміни назв вулиць Степана Бандери і Романа Шухевича – на вулиці Героя України Степана Бандери і Героя України Романа Шухевича та звернутися до органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та громадськості Львівщини з пропозицією активно долучитися до завершення будівництва пам`ятника Степанові Бандері у Львові.

18 голів районних рад Львівщини, присутніх на сесії, підтримали заяву Львівської обласної ради. Не було лише двох голів-«регіоналів» районних рад.

Бурхливе схвалення присутніх викликало повідомлення секретаря Львівської міської ради Василя Павлюка про те, що Львівська міська рада також прийматиме заяву про Степана Бандеру 27 січня і буде обговорюватися питання про перейменування вулиці Степана Бандери у Львові на вулицю Героя України Степана Бандери.

За цим всім спостерігав, стоячи прямо біля пам‘ятника Бандери, екс-головний комуніст Львівщини, член ЦК КПУ, голова Львівської обласної організації Антифашистського комітету України Олександр Калинюк.

У коментарі журналістам, які поцікавилися, що привело нинішнього члена ЦК КПУ «на сесію по Бандері», Олександр Калинюк відповів, що «прийшов подивитися на клоунаду», а також послухати, яке рішення буде ухвалено сесією, де, за його спостереженням голосування проводилося «вакханально і піднімали руки всі, хто стояв на площі. Визначити і порахувати, де депутати, а де не депутати – було практично неможливо у такий спосіб і час».

А ще комуніст поскаржився, що його намагався спровокувати на бійку відомий громадський діяч, письменник Ігор Калинець, звинувативши його в тому, що він під час виконання Гімну України не зняв капелюха.

Обійшлося все мирно…

Ксенія Нестеренко

Фото УНІАН