Генпрокуратура наполягатиме на екстрадиції Данилишина
15:25, 14 січня 2011Політика
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Інформація від заступника Пшонки
Генеральна прокуратура України наполягатиме на екстрадиції екс-міністра економіки Богдана ДАНИЛИШИНА.
Про це у коментарі коресподнету УНІАН у Харкові сказав заступник генерального прокурора Віктор ВОЙЦИШЕН.
«Будь-яка кримінальна справа має судову перспективу. Будемо наполягати на його видачі, на екстрадуванні», - сказав В.ВОЙЦИШЕН.
Як повідомляв УНІАН, Міністерство внутрішніх справ Чехії 13 січня прийняло рішення про надання політичного притулку Б.ДАНИЛИШИНУ, затриманому в жовтні 2010 року в Празі.
За словами його адвоката Ігоря ФОМІНА, сьогодні, 14 січня, Б.ДАНИЛИШИН був випущений на свободу за рішенням міського суду столиці Чехії.
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