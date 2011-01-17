Польща: пілот Качинського не збирався сідати «за будь-яку ціну»

Командир екіпажу літака Президента Польщі Леха Качинського Аркадіуш Протасюк не мав наміру саджати машину на Смоленському аеродромі «за будь-яку ціну».

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це свідчить розшифровка розмов у кабіні пілотів, яку здійснили польські експерти.

За даними польської сторони, командир екіпажу оголосив «відхід на друге коло» одразу після того, як літак проминув висоту прийняття рішення - 100 метрів.

«Згідно із записами CRV (чорна скринька), які розшифрувала польська сторона, командир екіпажу оголосив після проходження висоти 100 метрів про «відхід на друге коло». Другий пілот це підтвердив», - йдеться у зауваженнях польської сторони до підготовленного Міждержавним авіаційним комітетом рапорту.

На думку польських експертів, пілоти намагалися відійти на друге коло, але їм не вистачило часу для цього маневру.

Заступник польської комісії, яка досліджує причини катастрофи, Мірослав ГРОХОВСЬКИЙ сказав Gazeta Wyborcza, що Польща передала у МАК інформацію про слова командира екіпажу для включення у кінцевий рапорт, але російська сторона не використала цих даних (у підготовленій МАК стенограмі розмов пілотів був лише запис слів другого пілота «відходимо», які пролунали на висоті 80 метрів – УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня МАК оприлюднив остаточний рапорт причин Смоленської авіакатастрофи, згідно з яким, уся вина за трагедію лежить на пілотах, які нібито під тиском високопосадовців намагалися посадити літак «будь-якою ціною».

Представники влади Польщі назвали обгрунтованими такі звинувачення, але водночас заявили про намір затвердити спільний рапорт, у якому також буде інформація про дистпетчерів Смоленського аеродрому, дії яких, на думку польських експертів, теж стали однією із причин катастрофи.