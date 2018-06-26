Азаров і Арбузов розпочали «неконтрольовану емісію»?

Уряд Азарова, так само як і Нацбанк, є за що критикувати, причому нищівно. Але це звинувачення пані Тимошенко на їхню адресу виглядає відверто неправдивим...

Тимошенко заявила проте те, що уряд спільно з Національним банком з початку року розпочав нову "неконтрольовану емісію" коштів...

Пам’ятаєте байку про те, як зозуля вихваляє півня за, те що той вихваляє зозулю? Так ось у нашому задзеркаллі все інакше. Влада висуває кримінальні звинувачення Тимошенко, які, безперечно, не мають судової перспективи і які радше сприяють підвищенню її рейтингу. Натомість Тимошенко звинувачує уряд і Національний банк у тому, що абсолютно не відповідає дійсності і спростовується за лічені хвилини в результаті аналізу даних, розміщених на офіційному сайті Нацбанку.

Як відомо, НБУ здійснює емісію шляхом викупу у свій портфель ОВДП, через рефінансування комерційних банків та за рахунок викупу іноземної валюти. Причому останній інструмент узагалі не можна вважати однозначно негативним, бо випущені Нацбанком додатково кошти мають валютне покриття. Ще одним додатковим емісійним механізмом можна вважати перерахування Національним банком у державний бюджет перевищення власних доходів над видатками. Це все. Інших можливостей практично не існує.

Так от аналіз даних НБУ показує, що звинувачення пані Тимошенко не відповідають дійсності.

Аналізуючи дані щодо ОВДП, які перебувають у обігу, пересвідчуємося, що портфель облігацій НБУ за перші 17 днів січня зріс лише на 600 млн. грн. З 64229,89 млн. грн. (станом на 31 грудня 2010 року) – до 64829,89 млн. грн. (станом на 17 січня 2011 року). При цьому загальний обсяг ОВДП, що перебувають у обігу, навіть скоротився на 802,49 млн. грн. –з 136187,40 млн. до 135384,91 млн. Таким чином, уряд, погасивши частину своїх зобов’язань, навіть сприяв зменшенню загального обсягу гривні в обігу.

Дані щодо рефінансування банків засвідчують, що Національний банк за перші дні цього року взагалі не дав банкам жодної копійки. Натомість активно здійснював заходи мобілізації коштів банків шляхом розміщення депозитних сертифікатів, вилучивши з обігу за цей час понад 2,5 млрд. грн.

Що ж до інформації про продаж урядом іноземної валюти, то інформації з цього приводу немає. Загальний обсяг валюти, що купувався та продавався на міжбанківському валютному ринку протягом першої половини січня, зі зрозумілих причин, є значно нижчим ніж це було в грудні. Можна припустити, що уряд продавав свою валюту Нацбанку напряму. Але завдячуючи практиці, яку започаткувала ще пані Тимошенко у 2008 році і яку продовжує пан Азаров, щоденну інформацію про стан єдиного коррахунку Казначейства отримати не можна. Враховуючи це, категорично виключати такий механізм емісії не варто. Хоча, як це зазначалось вище, і розглядати його лише з негативної точки зору навряд чи доцільно. Утім, залишки на коррахунках банків не свідчать, що великі кошти могли бути перераховані з єдиного коррахунку Казначейства комерційним банкам.

Що ж до можливості здійснення емісії шляхом перерахування Нацбанком у держбюджет перевищення власних доходів над видатками, то це теж виглядає малоймовірним. Річ у тім, що Нацбанк торік і без того перерахував у бюджет замість 10 млрд. грн. понад 12,5 млрд. А цього року в Нацбанку ще навіть теоретично не могло виникнути якихось доходів, з яких би він міг щось перерахувати уряду.

…Уряд Азарова, так само як і Нацбанк, є за що критикувати, причому нищівно. Але це звинувачення пані Тимошенко на їхню адресу виглядає відверто неправдивим.

Може, це просто така форма політичної боротьби в нашому «задзеркаллі»? Може, влада і Тимошенко роблять взаємні послуги, звинувачуючи одне одного в тому, що з легкістю спростовується, зате збільшує рівень довіри з боку прихильників обох таборів?

Борис Кушнірук