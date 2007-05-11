Соціаліст розповів, що заважає ”поганому танцюристу” Ющенку

Учорашня заява Президента України Віктора ЮЩЕНКА, що в разі протидії проведенню виборів усі рішення прийматиме Рада національної безпеки і оборони, суперечить демократичним принципам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні парламенту член фракції СПУ Ярослав МЕНДУСЬ, коментуючи вчорашню зустріч Президента України з членами спільної робочої групи. Він зазначив, що В.ЮЩЕНКО «без жодних підстав і всупереч діючому закону змінив її (РНБО – УНІАН) склад».

Я.МЕНДУСЬ вважає, що заява Президента України «важить не більше, ніж папір, на якому Секретаріат Президента штампує незаконні укази». Він вважає, що важливим є те, що «тепер вся Європа і весь світ може дати оцінку претензіям В.ЮЩЕНКА на статус демократа і європейця». «Поганому танцюристу заважають усі органи влади, йому заважає Кабмін, склад РНБО, Верховна Рада, Конституційний Суд, районні суди», - заявив Я.МЕНДУСЬ.

За його словами, «В.ЮЩЕНКО вважає, що демократія - це коли влада працює не згідно із законом, а згідно з його бажанням». «Думаю, що пора Віктору Андрійовичу упростити свою роботу і приймати всі рішення у державі на сімейній раді разом з кумами. Судячи з усього відповідний указ про це вже на підході», - наголосив Я.МЕНДУСЬ.

Як повідомляв УНІАН, учора В.ЮЩЕНКО зазначив, що має намір провести засідання РНБО, якщо робоча група не досягне компромісу у питанні проведення позачергових парламентських виборів. “Якщо і надалі я буду відчувати таку результативність вашого діалогу, я мушу призначити засідання Ради національної безпеки і там прийняти ті рішення, які дадуть змогу відповісти на дані питання”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він наголосив, що робоча група працює вже п’ять днів, а компроміс досі не знайдено.