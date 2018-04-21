Красні хлопці з КПУ заміж не збираються

На тлі політичної кризи в Києві відбувся круглий стіл «Пакт Ющенка-Януковича: дорожня карта чи друге дихання кризи?» Можна сказати, що захід мав репрезентативний статус. Адже тут були присутні представники всіх сил, що входять до парламенту: Олександр Баранівській (СПУ), Андрій Шкіль (БЮТ), Рефат Чубаров (НУ), Тарас Чорновіл (ПРУ), Леонід Грач (КПУ).

Першим узяв слово Андрій Шкиль, який розкритикував Віктора Януковича за те, що той лікується в Іспанії. "Він поїхав до капіталістичної, натівської Барселони", - сказав бютівець, чий улюблений прикид - вишиванка під піджак. «Ми їздимо на натівських машинах, гроші зберігаємо в натівських банках, хабарі беремо в натівській валюті», - чи то з сарказмом, чи то з жалем сказав Шкіль.

А ще соратник Юлії Володимирівни заявив: «Говорити про світовий уряд, про те, що Україною керують з Вашингтона або з Москви – це все політичне пігмейство». Що ж до поточного моменту, то для Андрія Шкіля тут усе зрозуміло: «Єдине, що ми можемо обговорювати, це не термін виборів, не то, будуть вони чи не будуть. А як провести їх у такий спосіб, щоб ці вибори відбулися зрозуміло».

Олександр Баранівській заявив, що на сьогодні партії, які входять до правлячої коаліції, ніякої підготовки до виборів не ведуть. «Все, що відбувається, коментують за нас наші опоненти, а не йдуть коментарі від наших партій, - сказав соціаліст. - Ми впевнені, що вибори в найближчому часі просто не відбудуться, оскільки провести їх просто неможливо", - сказав він. Розпуск ВР він, ясна річ, вважає незаконним. «Як сьогодні парламент можна розпустити?.. Давайте змінимо Конституцію, зробимо реєстр виборців, підправимо законодавчу базу, подивимося щодо ЦВК, змінимо принципи формування виборчих комісій», - запропонував соціаліст. Також малиновий депутат нарікає на те, що сьогодні практично паралізована робота судів. «Через розвал роботи Конституційного суду намагаються показати всім суддям, де їх місце і чию волю вони повинні виконувати», - сказав він.

Рефат Чубаров зазначив, що конкретні інструменти виходу з сьогоднішньої політичної кризи знаходяться в руках трьох провідних політичних партій – Нашої України, БЮТу й Партії Регіонів. «Ядро коаліції - Партія Регіонів. І від того, як Партія Регіонів поведеться далі, і залежатимуть позиції тих два політичний партій в парламенті, які називаються Соціалістична партія України і Комуністична партія України», - сказав нашоукраїнець.

В цілому Чубаров був стриманий по відношенню до своїх опонентів. «Партія Регіонів обтяжена проблемами своїх політичних союзників – Соціалістичної партії, яка знає, що вона вже точно не пройде на виборах, і Комуністичної партії, якій доволі важко буде йти самостійно», - зазначив Чубаров.

Тарас Чорновіл підтвердив, що коаліція не веде ніякої роботи щодо створення передвиборчих блоків: "Ми не розглядаємо питань об`єднання чи необ`єднання ні на якому рівні. Можуть вестися тільки індивідуальні розмови, і більше вони ведуться серед політологів", - сказав він.

Регіонал висловив думку, що КПУ однозначно проходить до парламенту. Соціалістична партія також, на його думку, може подолати трьохвідсотковий бар`єр. «Їх рейтинг пішов вгору», - сказав Чорновіл про малинових.

Леонід Грач не висловив ніяких сенсацій. Причини кризи, на його думку, лежать в геополітиці: «Ті, хто затіяв чергову кризу на Україні, в даному випадку Президент і його оточення, мають саме цю мету: будь-що змінити зовнішній вектор розвитку України на одновекторний, в даному випадку антиросійської або прозахідної спрямованості».

Домовленості Януковича з Ющенком комуніст назвав відмовою від тих передвиборних гасел і обіцянок, які давали регіонали, комуністи і частина соціалістів. «Я маю на увазі російську мову, я маю на увазі ЄЕП, я маю на увазі антиНАТО», - сказав Грач. Також червоний політик розкритикував дії Президента щодо дій, пов`язаних з КС: «Всім зрозуміло, що другий Указ підтвердив, що перший Указ був антиконституційним. Сьогоднішня розправа над суддями Конституційного суду, сьогодні вже третя жертва є, підтверджує, що і другий Указ не витримує ніякої, м`яко кажучи, юридичної критики», - сказав він.

На запитання вашого кореспондента щодо можливого блокування з Регіонами у разі виборів Грач відповів: «Ми заміж не збираємося, як і одружуватися».

Антон Зікора