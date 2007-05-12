Ахметов не проти ще посидіти у залі очікування: вибори мають пройти восени

Парламентські вибори повинні пройти восени, після того, як Верховна Рада внесе необхідні зміни до виборчого законодавства, заявляє народний депутат від Партії регіонів Рінат АХМЕТОВ.

Про це він сказав тижневику «Дзеркало тижня» (№18 від 12-18 травня).

Як відзначає видання, зважаючи на відсутність прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА в країні (В.ЯНУКОВИЧ повернувся з Іспанії 11 травня ввечері - УНІАН), з проханням пояснити мотиви прийнятого лідером коаліції рішення погодитись на проведення дострокових парламентських виборів «Дзеркало тижня» звернулося до Р.АХМЕТОВА.

Як заявив Р.АХМЕТОВ, «у цій ситуації не потрібно шукати підводних течій - їх немає. Ми всі були в «залі очікування», будучи готовими виконати будь-яке рішення Конституційного Суду. Але стало зрозуміло, що цього рішення не буде. І не з нашої вини. Потрібно було вирішити, як діяти далі: або посилювати кризу, а отже, розколювати країну, або, розуміючи сумнівність указів, погодитись на дострокові вибори і тим самим повернути стабільність і зберегти цілісність України. Абсолютно свідомо ми прийняли рішення погодитись на проведення виборів. Про жодні гарантії і посади не йшлося. Це взагалі не обговорювалось».

«Відповідальне політичне рішення, на яке ми пішли, зробивши крок назустріч, приймалося не для того, аби з нами розмовляли мовою ультиматумів. Дуже помилилися ті, хто сприйняв наше бажання зберегти цілісність України як слабкість. Ми готові до дострокових виборів, але ми хочемо чесних виборів. Провести їх у липні неможливо. Наша партія не зацікавлена в тому, аби легітимність результатів дострокових парламентських виборів була поставлена під сумнів з самого початку. Крім того, ми не повинні позбавляти шансу «міноритарні» політичні партії. Незалежно від кольору, ті, кому не вистачило відсотка для подолання бар`єру в 2006-м, повинні одержати можливість поборотися за голоси виборців. У стислі терміни і влітку це зробити практично неможливо», - наголосив Р.АХМЕТОВ.

Він переконаний, що «вибори повинні пройти восени. Після того, як парламент внесе необхідні зміни до виборчого законодавства».