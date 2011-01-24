СБУ і не думає шукати макіївських терористів?

Служба безпеки України не виявляє особливої активності в розшуку зловмисників, які здійснили теракти у Макіївці 20 січня. На донецькі вокзали і в аеропорт досі не розіслані орієнтування з фотороботами і прикметами підозрюваних, повідомляє DT.UA.

На залізничному вокзалі Донецька, куди з центру Макіївки можна дістатися прямим автобусним маршрутом №107Б менш ніж за годину, на стенді «Увага! Їх розшукує міліція» оголошення про розшук терористів відсутнє. Співробітники міліції, що чергували на вокзалі, спілкуватися з журналістом відмовилися.

Додаткових заходів безпеки залізничники вживати не стали, квитки, як і раніше, продаються вільно, без пред`явлення документів, що засвідчують особу пасажира.

Напряму з Макіївки також можна доїхати до Путилівського автовокзалу м.Донецька. На автостанції окремого стенду з інформацією про розшукуваних злочинців немає. Як і листівок з фотороботом серед загальних оголошень для пасажирів. Цей вокзал знаходиться у приватній власності і має у своєму розпорядженні власну службу охорони. Місцеві сек`юріті, які побажали залишитися неназваними, повідомили, що правоохоронні органи, як правило, передають їм орієнтування на розшук, проте за допомогою у затриманні макіївських терористів до них ніхто не звертався.

На підтвердження своїх слів охоронці показали стенд у диспетчерській, де спеціально для водіїв автобусів вивішуються відомості про людей, які розшукуються за скоєння тяжких злочинів. Фотоборотів підозрюваних у макіївських вибухах там немає.

Лінійний відділ міліції в аеропорту Донецька також не задіяний у боротьбі з тероризмом. Працівники правоохоронних органів заявили, що не мають права розголошувати інформацію про наявність або відсутність орієнтування на розшук макіївських терористів, однак дозволили кореспонденту переконатися, що й на їхніх стендах, вивішених на загальний огляд, фотороботів підозрюваних немає.

На питання, чи були терористи взагалі оголошені в розшук, у відділі зі зв`язків з громадськістю ГУМВС України в Донецькій області точно відповісти не змогли. „Це проблеми СБУ, вони розслідують кримінальну справу“, — відповів начальник ВЗГ Ігор Дьомін. Він додав, що допомога „суміжників“ з боку міліцейського главку обмежилася розміщенням фотороботів на офіційному сайті облУВС.

Керівник прес-центру УСБУ в Донецькій області Олександр Балабанцев заявив, що не уповноважений розголошувати інформацію про заходи щодо розшуку терористів. „Можу сказати тільки, що проводяться оперативно-слідчі дії“, — сказав він.

Нагадаємо, що 20 січня, у Макіївці рано вранці сталися два вибухи: перший — у центрі міста в районі адмінбудинку ДП „Макіїввугілля“, другий — в районі торгового центру „Голден Плаза“. Жертв і постраждалих немає. Зловмисники нібито вимагали 4,2 мільйона євро.

Голова Служби безпеки України Валерій Хорошковський заявив, що за фактами вибухів порушено кримінальну справу за статтею „тероризм“. За його словами, головною версією вибухів залишається бажання злочинців отримати грошову винагороду. Він також заявив, що терористам гроші не передавались.

За даними джерел DT.UA, слідча група, яка працює у Макіївці, відпрацьовує версію зв`язку вибухів з хабарем за посаду голови «Макіїввугілля».

Центр громадських зв`язків Головного управління МВС України в Донецькій області у суботу, 22 січня, розповсюдив інформацію про прикмети підозрюваних у скоєнні двох вибухів у Макіївці.