Чому Регіони прокололися з організацією мітингу в столиці?

Раніше “Регіони” користувалися послугами спеціальних компаній, котрі постачали людей на мітинги... Так само з публічним м’ясом чинить Росія... Керівництво має покарати політтехнологів та менеджерів...

Заради об’єктивності хочу відзначити таке. “Регіонали” не завжди “кидали” тих, хто працює “симпатиками” на їхніх заходах та кампаніях. Двоє моїх добрих знайомих з Одещини змогли непогано заробити, працюючи на Януковича на виборах президента 2004 року та під час парламентсьхк кампаній 2006-го та 2007 років. Розплачувалися з ними не в Чайкофф, а в корівнику на фермі (усіх “симпатиків” туди загнали для конспірації) – усе обіцяне до копійки віддали.

Проте цього разу, на День Соборності, у Києві все було інакше... Людям пообіцяли по 120 гривень, вони чесно відстояли на Майдані, “слухаючи” на екрані Віктора Януковича, але їх потім “кинули”. На мітинг прийшли сотні студентів, а розплачувалися вже вночі– з тими, звісно, хто дочекався.

Чому стався такий конфуз? Адже гроші на мітинг, це – дрібниці порівняно з витратами на феєрверк, у тому числі й у Макіївці, та ярмарки до Дня Соборності, які заходилася проводити влада. Невже у партії, яка має шістьох депутатів у Київраді, свого керівника столичного міста, забракло сил зібрати людей безкоштовно або зберегти обличчя та вчасно розплатитися із тими, кого найняли?

Якщо вірити офіційному сайтуКиївської міської організації Партії регіонів, то в столиці працює організація “Молоді регіони”, яка мала б без скандалу забезпечити явку активістів на слухання виступу президента. На сайті київської організації МР розповідається, що до Дня Соборності в одному з районів столиці провели конкурс та турнір з міні-футболу. Судячи з текстів, Молодіжна організація “Регіонів” активно працює і з “Молодою Гвардією” (молодіжною “Єдиною Росією”), одне слово, вирує партійне життя.

То невже молоді “регіонали” не спромоглися організувати сотню-другу активістів, щоб забезпечити президентові масовість? “Масовість”, власне, була. Але чому справа завершилася скандалом?

Щоб з’ясувати це, ми спробували зв’язатися з народними депутатами від ПР. Телефон в.о. голови Київської організації ПР Антолія Толстоухова не відповідав. Заступниця голова Адміністрації президента Ганна Герман взяла слухавку, але на наше прохання прокоментувати ситуацію з “непроплаченим” мітингом хутко сказала: “Я не розумію про що ви говорите”, - і поклала трубку.

Як нам розповів наш добрий знайомий з партії влади, зазвичай мітинги в столиці організувалися таким чином. Члени регіональних осередків партії були зобов’язані привести по сто-двісті чоловік. Частіше – безкоштовно, це було партійне завдання голови осередку. Часом “Регіони” користувалися послугами спеціальних компаній, котрі постачали людей на мітинги. Таких компаній у столиці декілька, їхніми послугами однаково користуються як БЮТ, так і “Регіони”. Скандалів раніше не було, бо Василь Горбаль, який колись очолював міську організацію ПР, завжди справно платив тим, хто стоїть “за ідею” та вимахує прапором.

До речі, наш знайомий казав, що спочатку не вірив, що ПР могла “кинути” людей. Вважав, що це якась провокація. Але коли побачив у Інтернеті відео, де зафіксовано, як представник партії серед ночі виплачує людям гроші, - визнав, що це правда...

Тож що це було: “технічні” нестиковки чи нові методи роботи з народом?

Віктор Небоженко, політтехнолог, політолог:

ТАК САМО З ПУБЛІЧНИМ М’ЯСОМ ЧИНИТЬ РОСІЯ

У “Регіонів” зараз є кошти, щоб платити в тому числі й за мітинги. Проте вважають, оскільки вони – влада, то людям буде за честь працювати на них безкоштовно, приходити, слухати. Так влаштований цей, напівавторитарний тип влади.

Так само поводиться з “масовкою” Росія.

Я підозрюю, що “Регіони” хотіли привезти бюджетників – ті стоять на мітингах під страхом звільнення або невиплати зарплатні. Але цього разу вони подумали, що витрати на транспорт будуть дорожче, ніж таке ось “Інтернет-зібрання” публічного м’яса.

Єдині, кого вони не обманюють, це – олігархи.

Володимир Фесенко, політолог:

КЕРІВНИЦТВО МАЄ ПОКАРАТИ ПОЛІТТЕХНОЛОГІВ ТА МЕНЕДЖЕРІВ

На мій погляд, те що відбулося – накладки в організації мітингу, які сталися через елементарну жадібність окремих організаторів. Гадаю, ті, хто не хотів платити, розраховували, що ніхто не рипне. Але з точки зору організації це дуже серйозний прокол, який створює пляму на іміджі політичної сили. За такий прокол керівництво має карати політтехнологів та менеджерів.

У всіх політичних партій траплялися такі ситуації, але для правлячої партії це неприпустимо. Бо якщо вони проколюються на таких речах, то чого чекати від більш серйозних завдань?

ПРОПЛАЧЕНІ МІТИНГИ – ХИБНА ПРАКТИКА ДЛЯ СУСПІЛЬСТВА

Деніс Богуш, політтехнолог:

Ситуація з мітингом показала, що цього разу організатори були гірші, ніж зазвичай. Вони не хотіли виплачувати гроші учасникам, але потім під тиском преси їм довелося це робити. Судячи з прізвищ, які згадуються в матеріалах, відповідали за організацію мітингу колишні перебіжчики.

Загалом практика проплачених мітингів – надзвичайно шкідлива для суспільства. У демократичних країнах на мітингах люди збирають гроші на свого кандидата. Чим більше вони віддають, тим більший показник довіри. Це правильна демократична процедура. А те, що відбулося тут, - це наслідок того, що робили в партії. Безглузда ситуація.

“Регіони” завжди платили за мітинги. Вони не уявляють, як зібрати людей інакше. У них ніколи не було таких симпатиків, котрі б робили для них щось безкоштовно. Раніше ніхто не уявляв, що заради них слід стояти на Майдані. І тепер у ситуації з цінами й тарифами навіть за гроші важко буде знайти прихильників. Але головне, “Регіони” вбивають навіть можливість демократичної підтримки безкоштовно. Деколи за мітинги платили помаранчеві, але разів у двадцять менше.

Я вважаю, що обманути людей – погано для партії. Але найгірше – це привнесення практики проплачених мітингів у суспільне життя.

Маша Міщенко