Янукович – один з найбідніших Президентів у світі (за декларацією)

Зарплата Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА - одна з найменших серед його колег. Такого висновку дійшли журналісти українського Центру журналістських розслідувань, порівнявши доходи керівників різних країн, повідомляє LB.ua.

За сумою сукупних доходів В.ЯНУКОВИЧ на третьому місці з кінця списку. Згідно з офіційними даними, український лідер одержує майже 30 тисяч доларів США на рік і має ще 136 тисяч на банківських рахунках.

У решти двох президентів, які випередили В.ЯНУКОВИЧА в антирейтингу, зарплата і того менше: глава Афганістану Хамід КАРЗАЙ задовольняється 525 доларами зарплати (набігає 6300 доларів на рік) і зберігає майже 20 тисяч «зелених» у банку. На другому місці - глава Зімбабве Роберт МУГАБЕ з 18 тисячами доларів зарплати.

До речі, в дослідженні журналісти враховували не тільки зарплату, але й інші надходження до «сімейних бюджетів». Наприклад, банківський рахунок найзабезпеченішого Президента на планеті - Барака ОБАМИ - поповнився солідною сумою, що додавалася до Нобелівської премії миру за 2009 рік, - 1,4 мільйона доларів. Загальний річний дохід Б.ОБАМИ становив 5,5 мільйона доларів.