Леонід Кравчук закликає припинити вибухонебезпечну клоунаду

Заява Першого Президента України Леоніда Кравчука

Як перший Президент України, громадянин і патріот своєї держави, як людина яка вже понад 30 років займається українським футболом, я глибоко стурбований ситуацією, яка реально загрожує: іміджу та авторитету моєї країни в очах світової спільноти. Україна знаходиться на порозі можливого гучного міжнародного скандалу.

Міжнародна футбольна асоціація зробила офіційне попередження своєму члену - ФФУ, ігнорування якого автоматично передбачатиме застосування санкцій проти національної федерації. Ця резонансна тема широко обговорюється у вітчизняних та закордонних ЗМІ.

До такого рішення ФІФА дійшла, всебічно вивчивши ситуацію, яку спровокувала групка людей, розпочавши «переворот» у ФФУ. Для досягнення своєї мети вони нехтують статутними нормами, демократичними принципами, вдаються до силового тиску, втручання представників органів влади в діяльність органів самоврядування, залякування і т.д., ведуть себе зухвало і цинічно.

Представники ФІФА вивчили ситуацію тут на місці в Україні і задокументували такі факти. Перспектива невтішна. Вона означатиме фактичне призупинення членства ФФУ у ФІФА з багатьма негативними для всього українського футболу наслідками. При цьому найбільш нищівного удару зазнає репутація української сторони як господарки Євро-2012.

Хочу нагадати, що Україна пройшла важкий шлях до Євро-2012. Врешті-решт у 2010 році уряд знайшов гроші і організував реальну підготовку до чемпіонату. Справи пішли на краще в усіх сегментах підготовки до Євро-2012.

Я знаю, наскільки відповідально ставиться до процесу підготовки проведення чемпіонату Європи з футболу Віктор Янукович. Президент держави як ніхто інший розуміє унікальність цього шансу не лише для написання історії наших майбутніх спортивних досягнень. Адже іміджевий потенціал авторитетного турніру в розвитку найрізноманітніших сфер суспільного життя важко переоцінити вже прийдешнім поколінням.

Завдяки конкретним діям держави, громадських організацій навколо очікуваного футбольного свята почав складатися сприятливий морально-психологічний клімат та позитивне інформаційне середовище. І комусь це не сподобалось. Вони розпочали «хуторянську возню» навколо ФФУ, демонструючи своє справжнє обличчя, свої наміри.

І саме тому я б’ю на сполох, коли бачу, як особисті амбіції купки людей, що паразитують на футболі, спотворюють реальну картину конструктивної діяльності головного партнера УЄФА – національної асоціації, а також формують хибну громадську думку про нібито потурання негідним вчинкам окремих функціонерів з боку вищого керівництва держави.

Особливо мене обурює неадекватна поведінка опонентів ФФУ, котрі демонстративно заявляють про ігнорування попередження ФІФА і, попри логіку та здоровий глузд, наполягають на продовженні своїх спроб реалізувати план «перевороту» в керівництві національної асоціації. Такими провокаційними діями вони свідомо підштовхують Міжнародну футбольну асоціацію до безповоротного висновку про те, що дипломатичні засоби вирішення конфлікту вичерпано. Тобто вони активно спонукають ФІФА застосувати проти України відповідні санкції. Важко повірити, що ці «діячі» не розуміють реалій. А якщо розуміють і продовжують діяти в такий спосіб, значить, для них власні амбіції важливіші за національні інтереси України.

Я звертаюся особисто до Віктора Януковича, до футбольної спільноти, до широких кіл патріотично налаштованої громадськості з надією бути почутим. Адже інтереси суспільства і держави не можуть бути заручниками авантюристів, котрі бездумно граються з вогнем, сидячи на пороховій бочці.

Цю вибухонебезпечну клоунаду слід негайно припинити. Адже йдеться про авторитет України, про її європейське майбутнє. Тих, хто цього не розуміє, хто очманів від бажання керувати всім і вся, слід зупинити. І народ України дасть їм справжню оцінку. Їхній час – це час метеликів, час диму на білих яблунях.

А Президент України - його відповідальність за державу, в т.ч. і за Євро-2012, - є і буде визначальною, історичною.

Не дозволимо, не дамо принизити Україну!

Леонід Кравчук