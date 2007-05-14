Наша Україна взяла у список батька Порошенка і Вакарчука

З’їзд політичної партії "Народний Союз Наша Україна" затвердив виборчий список кандидатів у народні депутати, який сьогодні буде передано на реєстрацію до Центральної виборчої комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, за затвердження списку проголосували 517 делегатів, проти - 1, утримався – 1. Всього на з’їзді було зареєстровано 559 делегатів.

Як повідомив лідер «Нашої України» В’ячеслав КИРИЛЕНКО, політрада прийняла рішення рекомендувати з’їзду затвердити виборчий список у тому ж вигляді, що і на попередньому етапі з’їзду без жодних вилучень і додатків за алфавітним порядком.

За його словами, протягом 10 днів, які віддаються на реєстрацію, буде проведено наступний етап з’їзду, на якому буде визначена черговість із затвердженого сьогодні переліку.

Як повідомляв УНІАН, попередній етап V з’їзду політичної партії "Народний Союз Наша Україна" відбувся 16 квітня. Тоді делегати затвердили список кандидатів у народні депутати від партії у кількості 450 осіб.

Список кандидатів у народні депутати був затверджений в алфавітному порядку, а черговість кандидатів планується затвердити на наступному етапі з’їзду партії.

До списку, крім членів «Нашої України», включені і ряд членів інших політичних сил. Зокрема, до списку НСНУ включені голова Полтавської облдержадміністрації Валерій АСАДЧЕВ, музикант Святослав ВАКАРЧУК, лідер політичної партії “Пора” Владислав КАСЬКІВ, народний депутат 4-го скликання Георгій МАНЧУЛЕНКО, народний депутат 4-го скликання, а нині секретар РНБО Іван ПЛЮЩ, народний депутат 5-го скликання, який входив до блоку «Наша Україна» від ПППУ, Микола ОНІЩУК, батько народного депутата Петра ПОРОШЕНКА Олексій ПОРОШЕНКО, президент УНІАН Ірина ГЕРАЩЕНКО, міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО, а також ряд інших відомих політичних діячів.