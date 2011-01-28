У київському метро передумали: пенсіонери таки їздитимуть безкоштовно

Перелік пільгових категорій пасажирів, яким надано право безоплатного проїзду, залишається без змін.

Про це говориться в сьогоднішньому повідомленні КП “Київський метрополітен”, розміщеному на сайті підприємства.

“Безкоштовний проїзд для пенсіонерів та інвалідів, а також інших соціально незахищених категорій пасажирів, у Київському метрополітені не скасовано. Наразі залишається дійсним Перелік категорій громадян, яким відповідно до нормативно-правових актів надається право безоплатного проїзду в метрополітені”, - зазначається в повідомленні.

До нього надається також повна інформація про пільгові категорії пасажирів.

Як повідомляв УНІАН, підприємство “Київський метрополітен” вчора заявляло, що у столиці із 28 січня за рішенням Київради скасовано безкоштовний проїзд у метро пенсіонерам, інвалідам та іншим пільговим категоріям громадян.

Як зазначалось в повідомленні метрополітену від 27 січня, це передбачено рішенням Київської міської ради від 30 грудня 2010 року «Про бюджет міста Києва на 2011 рік». Так, зокрема, йшлося, що скасовано безоплатний проїзд пенсіонерів та інвалідів Києва; осіб, які не мають права на пенсію; багатодітних сімей, на вихованні у яких три і більше неповнолітні дитини; непрацюючих осіб, які здійснюють догляд за дітьми-інвалідами; малозабезпечених осіб, які проживають разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує стороннього догляду.

Сьогодні вранці КМДА розповсюдила заяву, в якій столична влада запевнила, що пенсіонери та інваліди можуть і надалі користуватись послугами метро безкоштовно.