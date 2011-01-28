Янукович запросив інвесторів до України - «коли почнуть роздягатися жінки»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запросив закордонних інвесторів на український борщ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив у своєму виступі на 7 українському ланчі, організованому сьогодні Фондом Віктора ПІНЧУКА у Давосі в рамках заходів Всесвітнього економічного форуму.

Звертаючись до присутніх на ланчі представників ділових кіл, політиків, діячів культури, В.ЯНУКОВИЧ зазначив: «Повірте, ви робите правильний вибір, і ваш інтерес – не тільки до борщу, сала, горілки української, але в цілому до України окупиться сторицею». Президент України подякував присутнім за участь в українському заході у Давосі.

Говорячи про позитивну динаміку зростання економіки України В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що приріст міжнародних інвестицій до України за підсумками минулого року становив 1,6 млрд. доларів, що майже удвічі більше показника 2009 року.

«Я сьогодні запрошую вас, шановні пані і панове, інвестори в Україну, на український борщ», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він відзначив, що актуальний слоган «увімкніть для себе Україну» - це слоган промокампанії нашої держави до Євро-2012».

«Для того, щоб увімкнути Україну, я хочу сказати – достатньо того, щоб подивитись на неї своїми власними очима тоді, коли почнуть квітнути каштани у Києві. І коли почнеться тепло і в містах українських почнуть роздягатися жінки – побачите таку красу, це дуже чудово», - запевнив В.ЯНУКОВИЧ, що викликало в залі оплески.