У Нашій Україні позицію Партії регіонів назвали конструктивною

“Сьогоднішнє засідання робочої групи було одним із найбільш плідних, адже для нього протягом вихідних експерти підготували достатньо опрацьований матеріал”, - зазначив після закінчення вчорашнього вечірнього засідання робочої групи народний депутат від Нашої України Микола Оніщук.

Прес-служба НУ з посиланням на Оніщука повідомила, що в цілому робоча група узгодила проект внесення змін до Закону “Про статус народного депутата” в частині імперативного мандату. Також погоджений проект внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства в частині судового розгляду заяв щодо дострокового припинення повноважень народних депутатів, а також процедури розгляду скарг щодо звільнення посадових осіб, які призначаються Президентом, Кабінетом міністрів та Верховною Радою. За словами Оніщука, також значно просунулася робоча група в частині опрацювання проекту внесення змін до Закону “Про вибори народних депутатів”, які регулюють порядок проведення позачергових виборів. Важливо, що майже погоджене питання з процедурою укладання списків виборців. Це “має гарантувати, що списки виборців будуть відображати реальний стан виборчого корпусу і унеможливлять зловживання, які мали місце під час попередніх виборів”, стверджує нардеп.

“Завтрашнє засідання робочої групи може бути фінальним в плані узгодження відповідних проектів законів”, - прогнозує народний депутат.

За його словами, позиція фракцій комуністів і соціалістів залишалася непримиренною: “Вони не погоджуються навіть на очевидні компроміси. Натомість ми фіксуємо, що позиція фракції Партії регіонів була значно більш конструктивною і спрямованою на пошук відповідних компромісних рішень в текстах усіх трьох законів”.