У Києві Свобода маршем відзначила річницю бою під Крутами

Сьогодні Київська міська організація Всеукраїнського об`єднання "Свобода" провела у столиці Марш на честь Героїв Крут.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, "більше трьохсот киян пройшли з Майдану Незалежності через Хрещатик, Європейську площу, вулицю Грушевського до Арсенальної площі, вигукуючи гасла: «Ми не можемо забути Крути!», «Поки є Батьківщина – йде нескінченна війна!», «Київ – український, а не більшовицький!», «З чину крутянців зродились повстанці!» тощо.

На Арсенальній площі учасники заходу провели мітинг. Після його завершення представники "Свободи" провели панахиду на могилі крутянців, що біля церкви Святого Миколая на Аскольдовій могилі.