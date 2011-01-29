У Києві Свобода маршем відзначила річницю бою під Крутами
17:59, 29 січня 2011Політика
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На Арсенальній площі пройшов мітинг
Сьогодні Київська міська організація Всеукраїнського об`єднання "Свобода" провела у столиці Марш на честь Героїв Крут.
Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, "більше трьохсот киян пройшли з Майдану Незалежності через Хрещатик, Європейську площу, вулицю Грушевського до Арсенальної площі, вигукуючи гасла: «Ми не можемо забути Крути!», «Поки є Батьківщина – йде нескінченна війна!», «Київ – український, а не більшовицький!», «З чину крутянців зродились повстанці!» тощо.
На Арсенальній площі учасники заходу провели мітинг. Після його завершення представники "Свободи" провели панахиду на могилі крутянців, що біля церкви Святого Миколая на Аскольдовій могилі.
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