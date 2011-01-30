Табачник: за свої гроші можна поставити пам'ятник Сталіну у Львові

Міністр науки і освіти, спорту, сім`ї і молоді України Дмитро ТАБАЧНИК заявляє, що влада не повинна нав`язувати місцевим громадам, кому їм за свої гроші ставити пам`ятники в регіонах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав на конференції «Культурно-мовне різноманіття України - чинник стабільності і випереджаючого розвитку», проведеній у суботу в Сімферополі громадською організацією «Собор громадянської злагоди» («Собор...» створений за ініціативою Д.Табачника – УНІАН).

«Ми не маємо права і не повинні, в ім’я суспільної злагоди, забороняти людям поклонятися будь-яким ідеологічним канонам, але маємо присікати будь-які спроби нав`язати ці канони іншим», - сказав він.

«Наші опоненти можуть скільки завгодно відчувати несправедливість встановлення пам`ятника Сталіну комуністами Запоріжжя, але поки вони продовжують за кошти державного бюджету будувати пам`ятники, котрі ображають почуття двох третин населення країни, саме тому, на мою думку, не мають права навчати інших, кому слід поклонятися», - зазначив міністр.

«Я думаю, що пам`ятник Сталіну у Львові має право будувати місцева громада, якщо вона захоче цього. Так само як у Луганську і в Полтаві місцева громада може будувати пам`ятник за свої гроші, кому вона захоче», - заявив він.

«Сумувати можна безплатно, а все інше – зокрема й спроба освоювати свою ідеологію за державні гроші - це від лукавого», - вважає Д.ТАБАЧНИК.

Нагадаємо, пізно ввечері 31 грудня 2010 року був підірваний пам`ятник Сталіну в Запоріжжі, встановлений на території обкому КПУ. Порушено кримінальну справу.

Всеукраїнська організація «Тризуб» імені Степана Бандери заявила про масові арешти своїх активістів за підозрою в руйнуванні пам`ятника.